Forza Italia, Martusciello a De Luca: ” Da incoscienti aprire la guerra su Soresa “

“Un Cda convocato per la giornata di domani per sostituire il direttore generale di Soresa” – ha dichiarato in una nota Fulvio Martusciello europarlametare di Forza Italia-.



“Un nome di una contrattista di Avellino che e’ girato come possibile nuovo direttore generale. Poi la nota di Vasco con cui si stabilisce che domani non sara’ nominato nessun nuovo direttore generale lasciando quindi Cuccurullo al suo posto. Ma io dico, ma e’ questo il momento di aprire una guerra su Soresa, la centrale acquisti che in questa fase deve far fronte a ogni emergenza in campo sanitario? La vera incoscienza e’ questa. Si accantonino le nomine e si vada avanti con chi c’e’. E si acquistino medicinali e ogni cosa serve per l’emergenza – ha concluso Martusciello”.