Provincia Forum Giovani Serino, Ingino eletto Presidente all’unanimità 14 maggio 2019

Forum Giovani Serino, eletto all’unanimità Carmine Ingino. Dei 92 iscritti che nei giorni precedenti avevano aderito al forum si sono recati a votare, presso l’aula consiliare del Comune di Serino, 64 giovani. Sono stati eletti nel direttivo Elena Coluccino, Carmine Ingino, Salvatore Verderame, Lucio Matta, Paola Cirino ed Emanuele De Feo.

Indicati come delegati al coordinamento provinciale Simone De Maio e Lucio Matta. Nominati all’unanimità dal direttivo alla carica di Presidente il ventiquattrenne Carmine Ingino, Vice Presidente la ventunenne Elena Coluccino e Segretario la ventenne Paola Cirino.

In occasione dell’Assemblea pubblica di presentazione del neo Forum dei Giovani, avuta luogo a seguito delle elezioni, il Sindaco di Serino Vito Pelosi e l’Assessore al Turismo, Politiche Giovanili, Politiche Europee e PSR Marcello Rocco hanno espresso viva soddisfazione per l’obiettivo raggiunto a seguito di un anno e mezzo di lavoro, assemblee pubbliche e incontri realizzati insieme ai giovani di Serino per creare un luogo di partecipazione reale dove nessuno si possa sentire escluso. Un significativo momento di crescita per tutta la comunità.

Importante anche la presenza del Presidente, del Forum regionale dei Giovani della Campania, Giuseppe Caruso che, oltre a fare gli auguri di buon lavoro a tutti i ragazzi e le ragazze presenti, ci ha tenuto a ribadire la propria disponibilità e quella dell’Istituzione che rappresenta a coadiuvare il Forum dei Giovani di Serino sia nelle attività che verranno messe in essere a livello locale sia coinvolgendo i giovani del territorio nelle molteplici iniziative che sono in programma all’interno e all’esterno dei confini regionali come, ad esempio, le Universiade Napoli 2019, il Matera European Capital of Culture 2019, il Sannio Falanghina 2019 oltre ai tanti eventi sui temi del lavoro, occupazione, ambiente, decoro urbano, vivibilità, turismo e agricoltura.

Entusiasta il neo Presidente Carmine Ingino il quale insieme ai componenti del direttivo e a coloro che hanno dato la disponibilità ad impegnarsi si è immediatamente messo all’opera per realizzare tutta una serie d’iniziative che verranno promosse direttamente dal Forum dei Giovani di Serino e attraverso collaborazioni con enti e associazioni che in parte già sono in itinere.

Emozionante il ricordo del caro Luca Mariconda, scomparso recentemente, attraverso la proiezione di un video girato durante le recenti feste pasquali dove quest’ultimo era intento a spiegare una delle tradizioni che caratterizzano Serino: “la rosamarina”.

I presenti, attraverso le loro testimonianze, hanno sottolineato come: “Il ricordo di Luca vivrà ogni volta che ciascuno di noi aiuterà, in maniera disinteressata, il prossimo e si impegnerà per dare il proprio contributo per una festa, sagra, torneo di calcetto, manifestazione culturale ed enogastronomica, attività parrocchiale, comunale e associativa. Perché criticare e distruggere il lavoro di chi si impegna è sempre cosa facile, dare tutto se stessi come faceva Luca invece è tutta un’altra storia. Una storia che insieme proveremo a continuare a scrivere con la consapevolezza che una parte di lui sarà sempre viva e presente nei nostri cuori.”