Basket Scandone Formule Silver, Gold e sconti Family e Forze dell’Ordine. Abbonamenti, Sidigas pronta ad accendere il sogno 25 settembre 2018

AccendiAMO il sogno” è il claim ufficiale della nuova Campagna Abbonamenti targata Sidigas Scandone Avellino per la stagione 2018/19, ideata per tutti coloro che non vedono l’ora di tornare al PalaDelMauro per spingere ancora una volta la squadra verso nuovi traguardi e anche per chi vuole affacciarsi per la prima volta al mondo spettacolare del basket.

Una campagna abbonamenti che vuole andare incontro alle esigenze dei supporters biancoverdi, con tre formule e numerose scontistiche che daranno diritto di acquistare le tessere a prezzi vantaggiosi. Un’altra entusiasmante stagione è alle porte e i ragazzi di coach Vucinic sono pronti a dare spettacolo, emozionare, e far divertire.

Da 70 anni, anche quest’anno, accendiAMO il sogno!

FORMULE DI ABBONAMENTO:

La Sidigas si appresta a prendere parte alla diciannovesima stagione consecutiva in Serie A ed alla quarta consecutiva nella Basketball Champions League. Grazie alle tre formule dedicate, ai tifosi la scelta di seguire i lupi nel solo campionato italiano o anche nella competizione europea targata FIBA Europe, con l’aggiunta di un’interessante novità:

– Formula “ Silver ”: valida per le partite casalinghe di Regular Season del campionato Legabasket Serie A per la stagione 2018/19;

– Formula “ Gold ”: darà diritto di accedere a tutte le partite casalinghe di Regular Season dei campionati Legabasket Serie A e Basketball Champions League per la stagione 2018/19;

– Formula “ Platinum ”: è questa la vera, grande novità introdotta per la prossima stagione. Una formula dedicata a chi ama il parquet del Palazzo dello Sport ma anche il prato da gioco dello Stadio, imperdibile per gli appassionati di due sport così diversi ma che uniscono i tifosi biancoverdi sotto un unico segno: quello del lupo. La Sidigas, con l’obiettivo di incoraggiare il binomio basket-calcio, ha ideato una promozione esclusiva per chi quest’anno, oltre alla pallacanestro, non rinuncerà ad una domenica allo Stadio per seguire il Calcio Avellino SSD nel campionato di Serie D. Infatti, acquistando simultaneamente gli abbonamenti per entrambi gli sport, si avrà diritto:

Al 15% di sconto sull’acquisto di ciascuna tessera se si decide di sottoscrivere l’abbonamento “Formula Silver” del basket + abbonamento al Calcio Avellino SSD;

Al 20% di sconto sull’acquisto di ciascuna tessera se si decide di sottoscrivere l’abbonamento “Formula Gold” del basket + abbonamento al Calcio Avellino SSD.

Attenzione : per usufruire dei suddetti vantaggi le tessere di abbonamento dovranno essere sottoscritte NELLO STESSO MOMENTO.

SINTESI PREZZI:

PREZZI ABBONAMENTI SETTORI FORMULA ‘SILVER’ FORMULA ‘GOLD’ Tribune VIP € 1.340,00 € 1.570,00 Tribune Inferiori € 500,00 € 585,00 Tribune Superiori € 335,00 € 420,00 Distinti € 220,00 € 260,00 Curve € 165,00 € 200,00

PREZZI BIGLIETTI SINGOLI SETTORI LEGABASKET SERIE A CHAMPIONS LEAGUE Tribune VIP € 120,00 € 120,00 Tribune Inferiori € 45,00 € 45,00 Tribune Superiori € 30,00 € 30,00 Distinti € 20,00 € 20,00 Curve € 15,00 € 15,00

PROMOZIONI:

YOUNG (Novità):

La prima, importante novità introdotta è quella a favore dei supporters più giovani, dedicata a tutti i tifosi di età compresa tra i 10 e i 18 anni (che non abbiano ancora compiuto 18 anni al momento della sottoscrizione della tessera), che potranno quindi beneficiare di un esclusivo sconto del 15% all’atto di acquisto.

SENIOR (Novità):

Non solo young. Nell’anniversario del 70° compleanno della S.S. Felice Scandone, la Sidigas ha pensato anche ai suoi tifosi senior: l’esperienza, in campo e fuori, è un valore ed allora è giusto celebrarlo con una tariffa esclusiva dedicata a tutti i supporters over 70, ovvero tutti coloro che sono nati prima del 1948, che potranno beneficiare del 10% di sconto.

FAMILY:

Rinnovate le agevolazioni per i nuclei familiari che acquisteranno più abbonamenti: a seconda che il nucleo sia composto da 3, 4 o 5 persone, si avrà rispettivamente uno sconto del 10%, 15% o 20%, anche su tessere di diversi settori. Il nucleo familiare dovrà essere composto esclusivamente da genitori e figli e, all’atto della sottoscrizione, la parentela dovrà essere dimostrata tramite documenti d’identità, stati di famiglia o simili.

FORZE DELL’ORDINE:

Per le forze dell’ordine è previsto uno sconto del 10% sul prezzo di ogni singolo abbonamento.

POSSESSORI DEI MINI-ABBONAMENTI:

Per i possessori dei mini-abbonamenti valevoli per Gara-1 e Gara-2 degli scorsi quarti di finale Playoff contro Dolomiti Energia Trentino, è previsto uno sconto del 10%, non cumulabile con altre promozioni. La Società informa che, per usufruire di tale vantaggio, sarà necessario presentare il mini-abbonamento integro in ogni sua parte al momento dell’acquisto della nuova tessera.

GENITORI DEI RAGAZZI DEL SETTORE GIOVANILE:

Previsto il 10% di sconto sull’acquisto della tessera di abbonamento anche per i genitori dei ragazzi membri di una delle squadre del settore giovanile della Sidigas Scandone Avellino. Anche in questo caso la parentela dovrà essere dimostrata tramite documenti d’identità, stati di famiglia o simili.

MODALIT À DI ACQUISTO:

La Società informa che gli abbonamenti saranno nominativi: al momento della sottoscrizione si dovrà obbligatoriamente presentare, per ogni tessera, il documento d’identità, il codice fiscale ed il modulo di sottoscrizione dell’abbonamento compilato in ogni sua parte (disponibile al seguente link: https://bit.ly/2pyDQYT).

Si potrà procedere alla sottoscrizione delle tessere di abbonamento dal 27 settembre al 3 novembre 2018, presso la biglietteria sita allo Stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino, dalle 12.00 alle 20.00 nei seguenti giorni:

– SETTEMBRE: da giovedì 27 a sabato 29;

– OTTOBRE: da lunedì 1 a giovedì 4;

– OTTOBRE: da lunedì 8 a venerdì 12;

– OTTOBRE: da lunedì 15 a venerdì 19;

– OTTOBRE: da lunedì 22 a venerdì 26;

– OTTOBRE: da lunedì 29 a venerdì 2 novembre.

I predetti giorni ed orari potrebbero subire delle variazioni, che verranno tempestivamente comunicate sul sito web e sui canali social ufficiali della Società. Nei giorni delle gare NON sarà invece possibile acquistare gli abbonamenti, bensì solo i biglietti delle relative partite.

I vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto fino a giovedì 4 ottobre. Contestualmente, sarà comunque possibile per tutti i tifosi acquistare gli abbonamenti per i posti liberi.

Saranno successivamente comunicate tutte le informazioni circa le modalità di acquisto degli abbonamenti online e presso i rivenditori autorizzati da VivaTicket: fino al 4 ottobre, per dare ai vecchi abbonati la possibilità di usufruire della prelazione sul proprio posto, si potranno acquistare soltanto gli abbonamenti di curva; una volta scaduto il periodo di prelazione, sarà invece possibile acquistare abbonamenti per tutti i settori ed i posti restanti del PalaDelMauro.

Si precisa inoltre che la prima gara casalinga del campionato Legabasket Serie A, che vedrà i biancoverdi affrontare la Red October Cantù presso il PalaCarrara di Pistoia, è inclusa nell’abbonamento.