Magazine Formazione nel trading online: l’utilità del demo account 21 settembre 2018

Uno dei migliori strumenti per testare la formazione nel trading online, l’utilità del demo account ha il vantaggio di preparare con maggiore efficacia il trader sul come analizzare il mercato applicando tecniche più avanzate di analisi tecnica e fondamentale e su come gestire lo stress e il capitale nelle prime operazioni e non abbandonare tale attività negli iniziali ed eventuali ostacoli.

Conto demo per superare delle difficoltà del trading con una pratica online

In un settore in continua crescita come il trading online che ha permesso a molti traders di avvicinarsi a questo mondo contando su servizi specifici dei broker per la formazione e la pratica, è impensabile non partire da un demo account per testare la propria preparazione.

Da una attività che può essere svolta interamente online, è importante fin dal principio partire con il piede giusto. Tale attività, infatti, non è semplice nei mesi iniziali in cui il trader ha poca padronanza con il settore degli investimenti finanziari e con i servizi offerti del broker, ed è qui che entra in gioco l’importanza della formazione online e di un conto demo gratuito per superare tale scoglio.

La formazione, permette di poter partire dalle basi del trading con corsi di qualità e gratuiti realizzati dal broker e predisposti per offrire un percorso completo e avanzato in cui il trader deve crescere e non commettere i tipici errori del principiante. Un esempio? Investire grandi cifre in mercati volatili come le criptovalute. Questo settore, è tra i più volatili e anche in questo periodo sta alternando ribassi e rialzi nelle sue quotazioni. Investire subito con un conto reale grandi cifre sarebbe sbagliato e porterebbe il trader a perdere nella maggior parte dei casi parte del suo investimento in un settore appunto volatile e abbandonare il trading. Viceversa, una formazione sul come iniziare nel trading e in settori volatili e nello stesso tempo con un conto di pratica, può aiutare il trader a superare primi ostacoli e raggiungere con il tempo degli interessanti risultati di investimento.

Trovare i migliori conti demo? Ecco una guida di un importante sito del settore

In questa guida ai conti demo di Guidatradingonline.net potrai trovare utili informazioni sull’utilità del conto demo e disporre di maggiori dettagli sulle offerte ad oggi presenti nel panorama del trading online e scegliere solo le migliori. Come? Innanzitutto, grazie alle opinioni dei clienti utilizzatori e di trader alle prime armi che hanno scelto un conto demo per la pratica con le opzioni binarie e i CFD. Nei primi mesi, infatti, la poca conoscenza nel settore e la possibilità di non realizzare i guadagni sperati è molto alta. Tuttavia, un conto demo per testare un investimento su opzioni binarie o CFD, può essere un valido supporto per provare di persona come si muovono questi mercati e simulare il tutto con capitali virtuali e poi passare con tutta calma ad un conto reale.

All’interno della guida citata, sono anche presenti dei confronti sui migliori broker di trading online e per aprire un conto e ottenere tanti vantaggi dall’utilizzo di un conto demo. Tra i più importanti? Una formazione online che può essere testata in modo semplice e veloce e aiutare il trader a capire ciò che è stato appreso nei primi mesi di didattica e ciò che merita di essere ulteriormente approfondito senza dover investire del denaro vero.

Vantaggi di un conto demo per apprendere i principi più importanti dell’analisi tecnica e fondamentale

Ai vantaggi di testare in modo più diretto la prima formazione online e colmare eventuali lacune sul trading, un conto demo può essere utilizzato anche per imparare i principi di analisi tecnica e fondamentale e applicarli successivamente su un conto reale. Del resto, parliamo di analisi molto specifiche per analizzare un mercato considerando i dati che possono influenzare maggiormente un mercato e le principali variazioni grafiche e che richiedono tempo per essere ben assimilate. E quale migliore percorso di formazione se non una pratica con un conto demo?

Utilità del conto demo anche su un maggiore controllo dello stress psicologico presente nelle prime operazioni di trading e di impostazioni di utili e indispensabili strategie di trading per la gestione del capitale. Le simulazioni, sono su quotazioni reali e permettono al trader di avviare una operazione al pari di un conto reale. Senza tenere conto che un capitale virtuale, rende molto realistica questa operazione con benefici per il trader sulla prima formazione online.

Come ottenere un conto demo gratuito sui migliori broker

Un conto demo, è molto semplice da ottenere e in genere è compreso in un pacchetto di benvenuto per il nuovo cliente. Non vi è solo l’apertura di un conto reale con un deposito minimo iniziale in fase di prima iscrizione, ma anche una serie di servizi esclusivi come una app mobile per eseguire il trading in ogni momento, una formazione online per una prima preparazione su come operare nei mercati, come impostare una analisi tecnica e fondamentale e le migliori strategie di trading per la gestione dello stress e del capitale di investimento.

Il conto demo, è correlato anche da un capitale virtuale che permette una prova più realistica della piattaforma del broker e per accumulare una maggiore esperienza senza aver timore di perdere denaro vero. E’ infatti accreditato un capitale virtuale per tali simulazioni e non è imposta una scadenza temporale, in modo da poterlo utilizzare sia per la pratica e sia per testare e migliorare la propria formazione online.

3 semplici passaggi per richiedere un conto demo gratuito e testare la formazione online

Essendo uno strumento presente nella maggior parte dei broker regolamentati, vogliamo riepilogare tutto ciò che occorre per richiederlo in 3 semplici passaggi:

Visitare la pagina ufficiale di uno o più broker e analizzarne l’offerta completa di trading. Il conto demo è un elemento prioritario in questa ricerca accanto ad una serie di servizi inclusi all’apertura di un nuovo conto. Da una app mobile per il trading anche in mobilità a corsi online gratuiti oltre alla demo fornita al nuovo cliente del broker.

di uno o più broker e analizzarne l’offerta completa di trading. Il conto demo è un elemento prioritario in questa ricerca accanto ad una serie di servizi inclusi all’apertura di un nuovo conto. Da una app mobile per il trading anche in mobilità a corsi online gratuiti oltre alla demo fornita al nuovo cliente del broker. Utilizzare gli strumenti di trading . Il conto demo è importantissimo per una simulazione online ma è anche importante che l’offerta del broker punti su una buona formazione online contenente i principi dell’analisi tecnica e fondamentale e le migliori strategie di trading. In questo modo il conto demo sarà un ottimo trampolino di lancio per verificare la preparazione della propria formazione online.

. Il conto demo è importantissimo per una simulazione online ma è anche importante che l’offerta del broker punti su una buona formazione online contenente i principi dell’analisi tecnica e fondamentale e le migliori strategie di trading. In questo modo il conto demo sarà un ottimo trampolino di lancio per verificare la preparazione della propria formazione online. Avviare la pratica con il conto demo gratuito. I primi mesi di trading sono tra i più difficili per chi inizia il trading online e il conto demo deve essere utilizzato con frequenza in questo percorso per migliorare la pratica e prima del passaggio definitivo al conto reale. Permette, anche di conoscere in maniera più approfondita la piattaforma di trading senza dover subito investire denaro reale.

E’ poi importante laddove presenti sezioni sulle migliori strategie di trading da apprendere online, che il trader utilizzi un conto demo per testarle e scegliere solo le migliori da utilizzare nel passaggio al conto reale. Del resto sono davvero tante le strategie da applicare nel trading e il conto demo può essere utilissimo per confrontare e utilizzare solo quelle adatte alla propria strategia di investimento e livello di trading.