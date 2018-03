Forestali, semaforo verde dalla Provincia per due mensilità

Approvato il provvedimento presidenziale per il via libera al pagamento degli stipendi arretrati agli operai forestali a tempo indeterminato in forza alla Provincia di Avellino.

Il presidente Domenico Gambacorta ha firmato l’atto con il quale si autorizza il saldo di due mensilità (dicembre 2017 e tredicesima) agli addetti al Servizio Problematiche Lavorative Forestazione, per complessivi 89.985,55 euro.

Il provvedimento, che si aggiunge ad altri analoghi firmati nei mesi scorsi, è stato adottato nelle more dell’effettivo trasferimento da parte della Regione Campania dei fondi assegnati.

Con provvedimenti analoghi, la Provincia nell’ambito della delega regionale per il pagamento degli stipendi ai forestali ha anticipato risorse, al fine di ridurre al minimo i disagi ai lavoratori, sia per il 2016 sia per lo scorso anno.

L’Ente ad oggi risulta creditore nei confronti della Regione di 900.393,32 euro (563.167,09 per il 2016 e 337.226,22 per il 2017).