Fondi regionali per lo stadio, Mercogliano esulta

Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha ufficializzato nella conferenza stampa di oggi l’assegnazione, alla Città di Mercogliano, del finanziamento destinato “ai grandi impianti” per il campo sportivo.

“Il Presidente De Luca – commenta soddisfatto il sindaco Vittorio D’Alessio – non ha mai smesso di avere attenzione per la nostra città e la destinazione al nostro campo sportivo del finanziamento destinato ai grandi impianti ne è la tangibile prova. Ringrazio vivamente il Presidente De Luca per la sensibilità riservata alla realizzazione di un’opera che, oltre alla sua funzione sportiva, è fondamentale per l’aggregazione sociale, per la crescita delle nuove generazioni e volano di sviluppo economico del territorio. Rinnovo al Presidente l’invito ad onorarci, a metà luglio, della sua presenza per tagliare insieme il nastro dello Stadio di Mercogliano”

“Esprimo grande riconoscenza al Presidente De Luca – commenta l’assessore ai lavori pubblici Carmine Marinelli – per l’impegno profuso dalla Regione Campania per la città di Mercogliano e per aver accolto e sostenuto questo progetto così importante per la nostra comunità. Avevamo promesso nel nostro programma elettorale la realizzazione di questa opera pubblica e, con tenacia, abbiamo raggiunto questo traguardo”.

“Finalmente Mercogliano avrà un campo degno della città. – dichiara il consigliere delegato allo sport Antonio Della Pia – Lo sport è una palestra di valori per giovani ed adulti e la nostra attenzione sarà sempre alta su questo punto. Grazie al Presidente De Luca”.

“Ad un anno dalla nostra elezione incassiamo uno storico risultato – commenta il consigliere delegato alle strutture sportive Davide Bolognese – Avremo una tribuna ecosostenibile in legno e acciaio, così da avere una struttura a basso impatto ambientale, l’ installazione di torri faro di ultima generazione ad alto efficientamento energetico per le partite in notturna, aree circostanti il campo riservate ai bambini ed un parcheggio. Ringrazio il Governatore De Luca per aver contribuito alla realizzazione di un grande progetto per la rinascita di Mercogliano”.