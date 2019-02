Avellino “Fonderia” a Pianodardine, anche Sinistra Italiana in piazza: “L’ambiente è una risorsa irpina, Biancardi sbaglia bersaglio” 22 febbraio 2019

La Federazione irpina di Sinistra Italiana aderisce alla manifestazione indetta dal Comitato “Salviamo la Nostra Valle del Sabato” che si terrà domani sabato 24 febbraio, alle ore 10,00 in Piazza Libertà ad Avellino, per contrastare l’apertura di un impianto di smaltimento a Pianodardine.

Tale impianto, della cui realizzazione si discuterà in una conferenza dei servizi il prossimo 28 febbraio, dovrebbe realizzare la fusione, tra l’altro, di metalli, come il rame, il bronzo e l’ottone, con lo smaltimento e la gestione di circa 10 tonnellate al giorno di rifiuti.

“Si può facilmente immaginare quale sarebbe l’impatto ambientale di tale attività – scrive la Federazione irpina Sinistra Italiana -, e dunque questa ipotesi appare del tutto inaccettabile, anche considerando l’allarme destato dai dati recenti che conferiscono ad Avellino e il suo hinterland drammatici primati per livello medio di polveri sottili PM10, e per la condizione complessiva di inquinamento del territorio. Come più volte segnalato, quest’area avrebbe bisogno di bonifiche e di politiche ambientali coraggiose e radicali, non certo dell’insediamento di ulteriori attività inquinanti”.

“Infine – conclude il comunicato – intendiamo riaffermare la nostra vicinanza alle Associazioni ambientaliste in queste ore attaccate in modo scomposto anche da rappresentanti istituzionali come il Presidente della provincia Biancardi. Il messaggio, inaccettabile, che qualcuno intende far passare, è che la tutela e la difesa dell’ambiente sarebbe un freno allo sviluppo di questa provincia. In realtà questi anni hanno dimostrato proprio il contrario: inquinamento, assenza di rispetto per il nostro territorio, sfregio continuo dell’ambiente, sono fattore di compromissione della salute e anche di depauperamento della ricchezza più grande di questa provincia, che è, esattamente, quella ambientale. Anche per questo domani saremo in Piazza”.