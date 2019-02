Magazine “Flair bartending”, l’arte per diventare un barman di successo 21 febbraio 2019

Quante volte, dopo aver ordinato un cocktail, abbiamo assistito ad un vero e proprio spettacolo del barman? Bene, l’arte di preparare un cocktail eseguendo movimenti acrobatici si chiama flair bartending.

Grazie all’arte del barman acrobatico, il cliente in attesa del drink viene coinvolto visivamente nella preparazione del cocktail o del drink: il barman, infatti, non si limita a miscelare gli ingredienti, ma mette in scena un vero e proprio spettacolo creato con bicchieri, ingredienti e strumenti di lavoro.

Tutti possiamo imparare l’arte del flair bartending, l’importante è seguire i corsi giusti e affidarsi ai grandi maestri.

FBS Roma, in Italia fin dal 1997, è la scuola per Barman in Italia che in venti anni di attività ha formato oltre 15.000 Bartender che lavorano oggi in tutto il mondo. I corsi per Barman partono dalle basi del mestiere, fino alle diverse specializzazioni che si possono ottenere come barman. Lo staff di FBS, altamente specializzato, aiuta i ragazzi a realizzare il proprio sogno e a intraprendere una carriera professionale sicura e remunerativa, partendo da collaborazioni reali su territorio e nei locali che ospitano i corsisti per gli stage.

Per cominciare occorre frequentare un corso barman a Roma, un corso Basic Bartender che permetta di conoscere la materia, così come di studiare tutti i liquori e i distillati. Il corso base permette di imparare tutte le ricette nazionali e internazionali. Il corso consente di ricevere una preparazione completa in materia di preparazione, ricette, ingredienti, strumenti ed attrezzature che si trovano dietro il bancone di un bar. Il corso intensivo permette già di avere le basi per intraprendere un percorso lavorativo.

Dopo il corso Basic si può passare al corso Bartender Pro. Il corso professionalizzante permette di sviluppare tecniche che consentono di preparare in contemporanea fino a otto drink senza perdere in qualità. Questo corso è fondamentale perché tra le richieste base che si fanno ad un barman che voglia lavorare in un bar c’è di sicuro quella di saper operare in velocità garantendo la massima qualità.

Infine, tra le specializzazioni ci sono il Corso Basic, Advanced Flair ed Extreme Flair, pensati per chi, oltre alla qualità e alla velocità, vuole aggiungere alla preparazione dei drink anche l’elemento dello spettacolo.

Tra gli stili più richiesti oggi ci sono invece il “Mixology” ed il “Twist On Classic”, un corso specializzato nelle tecniche di miscelazione del 1900, con preparazione di sciroppi di zucchero aromatizzati, cocktail invecchiati in botti di legno, sode aromatizzate, affumicature e bitters home made.

Cosa aspettate, per avere maggiori informazioni consultate il sito (http://www.f-b-s.it/) Oppure chiamate il numero +39.346.4137828 o scrivete a info@f-b-s.it.