Avellino Fiordellisi: “Riqualificare l’ex ospedale Moscati, no allo Sprar nel Maffucci” 6 luglio 2018

“Accogliamo con favore la richiesta del neo sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, di un

incontro urgente coi direttori generali di Asl e Moscati, Maria Morgante e Angelo Percopo, sul

futuro dei plessi ospedalieri dismessi Maffucci di Contrada Pennini e Moscati di Viale Italia affinché

si possano trovare le soluzioni più adeguate alle esigenze della comunità”.

Per Franco Fiordellisi, segretario generale della Cgil di Avellino, “al tavolo, oltre al sindaco e ai manager

delle strutture sanitarie, sarebbe opportuno coinvolgere anche le organizzazioni sindacali, le

associazioni e la società civile per giungere a una soluzione veramente condivisa nel segno del bene

comune”.

“L’ex Moscati di Viale Italia va assolutamente riqualificato e restituito alla collettività, come

in più occasioni ha ribadito proprio il direttore dell’Azienda ospedaliera, Angelo Percopo. Non

convince, invece, l’eventualità di realizzare uno Sprar nell’ex Maffucci – come suggerisce

l’associazione Avellino Rinasce – qualora sia scartata l’ipotesi dell’Asl, in quanto i migranti avrebbero

le stesse difficoltà degli utenti per raggiungere il centro urbano”.



“Infatti – osserva Fiordellisi – la questione è strettamente connessa al tema del trasporto pubblico

locale come giustamente nota il primo cittadino. Muovendo da ciò, il discorso potrebbe quindi

essere esteso per valutare l’opportunità di un servizio di mobilità sostenibile e più attento ai reali

bisogni dell’utenza non solo per raggiungere gli ospedali ma per qualsiasi altro tipo di

spostamento”.