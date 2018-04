Fiera di Venticano: sfilano autorità e politici. Commosso Gubitosa

Entusiasmo e partecipazione, questa mattina, all’inaugurazione della 41° edizione della Fiera Campionaria di Venticano, organizzata dalla Pro Loco Venticanese.

Alla presenza di autorità civili, religiose e militari, dapprima si è tenuta la consueta deposizione, ad opera del sindaco Luigi De Nisco, della corona di alloro in Piazza Monumento ai Caduti, poi il corteo si è spostato nel quartiere fieristico, dove c’è stata l’inaugurazione ufficiale.

A tagliare il tradizionale nastro tricolore la senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo e la deputata del Movimento 5 Stelle Maria Pallini, accompagnate dal primo cittadino stesso e dal presidente della Pro Loco locale Luigi Villani.

Presenti alla breve cerimonia d’inaugurazione anche i parlamentari pentastellati Carlo Sibilia e Michele Gubitosa , il presidente della Provincia di Avellino Domenico Gambacorta e il popolare inviato di Striscia la Notizia Luca Abete, che lunedì tornerà in Fiera per la prima tappa irpina del suo tour “Non ci ferma Nessuno”.

Nella Sala Conferenze, moderata dal giornalista Andrea Festa, si è tenuta una rapida conferenza di saluto da parte delle figure istituzionali presenti. Dal sindaco è arrivato un “ringraziamento al lavoro della Pro Loco” e “un appello ai nuovi eletti, perché si impegnino per il rilancio delle aree interne e per fermare l’emorragia demografica, specie quella giovanile. Vanno bene i grandi investimenti quali la Lioni-Grotta o l’Alta Capacità – ha continuato De Nisco – ma vanno tenute in debito conto anche le attività come la Fiera”.

Da Gambacorta è arrivata invece la “garanzia di aiuto e sostegno per migliorare sempre, partendo dalla importante sinergia tra amministrazione e Pro Loco”. “Per la quarantunesima volta tagliamo questo nastro – ha invece sottolineato commosso Luigi Villani – e tutto questo è ogni anno possibile solo grazie all’impegno della Pro Loco. Il mondo delle fiere porta numeri importanti all’economia italiana, per cui va sostenuto, a partire da realtà come la nostra”.

Saluti anche per i parlamentari presenti: Maria Pallini ha assicurato di voler “lavorare contro i soprusi e gli abbandoni di questa provincia, che ha tanto su cui puntare. Noi ci siamo e non vi abbandoniamo”.

Più commosso invece il saluto di Michele Gubitosa. “Una ventina d’anni fa anch’io ero qui con il mio spazio espositivo – ha ricordato l’imprenditore e parlamentare – e ricordo benissimo l’emozione che provavo. In quei giorni lanciavamo la nostra attività e per mesi dopo la Fiera di Venticano ebbi la possibilità di coltivare centinaia di contatti e di relazioni intrecciate durante quell’evento. E’ un’eccellenza del nostro territorio, con più di 40 anni di storia nel segno della continuità e della lungimiranza, e come tale va valorizzata”.

“Auspico di riempire questo spazio con fatti concreti e non con parole – ha affermato invece Carlo Sibilia, che ha ricordato la sua esperienza al Vinitaly – Dal 1991 a oggi siamo passati da 4 a oltre cento aziende irpine. Ma mi faccio una domanda: una manifestazione come quella la sanno organizzare solo in Veneto?”.

“Bisogna saper stare insieme – ha ammonito, anche in chiave politica, Sandra Lonardo – fare squadra e saper andare oltre i toni da campagna elettorale. Questa manifestazione è il simbolo di questa idea, dal momento che è l’ottimo risultato di un lavoro in team”.