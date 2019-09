Fideiussione Avellino, giornata decisiva: la situazione

di Claudio De Vito. Giornata cruciale per l’Avellino alle prese con il caso fideiussione. Il club biancoverde infatti si è affidato alla Elleti Broker rappresentata dal dottor Mirko Granieri per l’emissione dell’agognata polizza assicurativa per conto della compagnia assicurativa AXA. L’iter per il rilascio della garanzia sarebbe in fase avanzata.

Dal conto dell’Unione Sportiva Avellino è partito ieri mattina il bonifico destinato alla Elleti Broker, ma sarebbe necessario un ultimo tassello, vale a dire l’ok dell’amministrazione controllata per portare a termine l’operazione. In tal senso si attendono sviluppi nelle prossime ore. Ci vorrebbe il via libera dei commissari affinché la fideiussione venga depositata in Lega. E sarà possibile farlo senza raggiungere fisicamente gli uffici della Lega Pro a Firenze.

Basterà infatti l’invio telematico con firma digitale, non essendo necessaria la consegna a mano richiesta soltanto per la fideiussione a corredo dell’iscrizione. L’Avellino ha tempo fino a domani, 7 settembre, secondo quanto previsto dal comunicato Figc 117/A. Alla fideiussione è appeso il destino dei calciatori Simone De Marco, Julian Illanes, Nermin Karic e Gabriel Charpentier. I primi tre sarebbero a disposizione del tecnico Giovanni Ignoffo per la gara contro il Teramo.

Emergono intanto i dettagli dell’operazione. Si tratta di una polizza da 80mila euro, questo l’importo stabilito dalla Lega. Sarebbe stato necessario il 40% dello sforamento di 300mila euro sul milione lordo della fideiussione madre (120mila euro), ma la Lega Pro ha stabilito tale cifra sulla base di una compensazione tra gli ingaggi in entrata e quelli in uscita.

Elleti Broker, con sede a Roma, è specializzata in fideiussioni. La polizza emessa prevede un collaterale da 60mila euro, vale a dire una sorta di pegno di cui l’US Avellino è beneficiario. L’Avellino ha fatto un passo in avanti per evitare la penalizzazione oltre ad altre grane che deriverebbero dal mancato adempimento degli obblighi federali. Si attende il semaforo verde.