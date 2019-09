Un incendio divampato ieri sera, intorno alle 22.30 in via Francesco Tedesco ad Avellino, ha messo in affanno i residenti. Le alte fiamme hanno sfiorato un esercizio commerciale e i palazzi adiacenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che con non poche difficoltà hanno domato l’incendio. Non si conoscono ancora le cause del rogo.

(*immagine di repertorio)