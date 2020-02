Attualità Il Festival Per Voci Nuove di Montefredane protagonista a Casa Sanremo 7 febbraio 2020

Il Festival Per Voci Nuove di Montefredane si aggiudica la finale nazionale dei Grandi Festivals Italiani a Casa Sanremo con la giovanissima cantautrice Gaia Bianco che incanta il pubblico presente e la Giuria con il suo brano inedito “ Guardarti per ore”. Il Maestro Vince Tempera, direttore musicale del circuito, all’atto della consegna del premio, si è complimentato con la ragazza invitandola a non allontanarsi dallo studio del canto e della composizione. “La musica – ha detto il Maestro – aiuta le relazioni, favorisce l’ascolto e permette di esprimere se stessi attraverso suoni e parole. Puoi riuscire a produrre qualcosa di bello e senza paura in questo mondo così complicato. La musica – ha concluso Tempera – può migliorarti e cambiarti la vita inevitabilmente”. A Casa Sanremo ha preso parte anche Elena Piro gareggiando con bravura nella categoria Interpreti sempre in rappresentanza del Festival di Montefredane. Alla finale nazionale si è giunti dopo audizioni ed esibizioni alla presenza di Commissioni giudicanti locali. Elisabetta Del Medico, volto noto della televisione, ha condotto con la solita bravura una gara magica e affascinante. Il Presidente dell’Associazione Culturale Festival di Montefredane , Elio Spagnuolo, impegnato nell’organizzazione del Festival di Montefredane da più di trent’anni, è soddisfatto per le prove fornite dalle due artiste. “Sono contento per la vittoria di Gaia – ha dichiarato – per lei perché è giusto che i giovani accarezzino sogni e speranze, ma anche per il mio paese che, con la musica e il bel canto sta crescendo nella cultura e nell’arte. Da anni – ha continuato il Presidente – sosteniamo questa straordinaria avventura nata per offrire ai giovani la possibilità di esprimersi e di sviluppare le loro competenze musicali. Continueremo a lavorare per dare sempre qualcosa agli altri, con la convinzione che accanto alla musica di pari passo cresca la passione per il bene comune”.