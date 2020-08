Provincia Festival “I luoghi della musica”, appuntamento a Zungoli 3 Agosto 2020

Il Duo minimoEnsemble, canto e chitarra, nasce nel 1996 dall’incontro di due versatili musicisti napoletani uniti dal comune interesse per la musica da camera. Dopo aver eseguito gran parte del repertorio classico internazionale, si specializzano nello studio di opere in lingua napoletana dal Barocco alla Musica Contemporanea: sono infatti dedicatari e primi esecutori di diverse nuove pagine per questo organico. Il Duo ha rielaborato inoltre molte arie buffe settecentesche e canzoni napoletane di fine Ottocento; frutto di quest’ultimo lavoro è la pubblicazione nel 1999, per l’etichetta parigina OPUS 111, del CD “Napoli in Canto”, accolto molto positivamente dalla critica specializzata internazionale, e in particolar modo dall’autorevole rivista francese Diapason. Più volte ristampato, il CD è dal 2007 commercializzato dall’etichetta NAÏVE di Parigi. Il critico inglese Colin Cooper, sulla rivista Classical Guitar ha definito questo lavoro “an illuminating, enjoyable and rewarding CD”. Nel corso degli anni hanno inoltre riscosso molto successo con un programma dedicato al Musical e alle colonne sonore (My favourite songs), un altro dedicato al repertorio ebraico e yiddish (Canti per la Shoah) e uno recente dedicato alle musiche dell’epoca della prima guerra mondiale (Mauthausen – Napoli in guerra). Numerosissime le esibizioni in Italia e all’estero, tra cui il concerto di chiusura del semestre di Presidenza italiana dell’UEO a Bruxelles nel Dicembre 1998, la partecipazione ai Festival “Ottobre in Normandia” di Rouen, “Voice & Music” di Montreux, “Eté musical” della Loira. Nel 2000 il duo ha tenuto Concerti e Masterclass in Brasile. Nel 2003 il minimoEnsemble si è esibito a Parigi alla presenza del Ministro degli Interni e di vari Accademici di Francia, nel luglio 2008 ha suonato al Congresso mondiale dei Bibliotecari musicali (IAML annual conference) e nel 2010 è stato presente nella programmazione dell’ Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli con due differenti recital “Voix a la carte” e “Schumannesque”; ha inoltre partecipato a programmi radiofonici e televisivi in diretta nazionale per l’emittente dello Stato del Parà in Brasile, per RAI Radiotre “La Barcaccia“ nel 2001 e per RAI Uno (Premio Napoli, 2003). Nel 2008 il duo ha tenuto una affollatissima lezione–concerto presso l’Università degli Studi di Napoli, nel 2009 presso l’HaydnKons di Eisenstadt in Austria. Nel 2012 ha ricevuto dalla città natale di Aversa, il Premio Internazionale Domenico Cimarosa alla carriera; sempre nello stesso anno ha registrato su CD una seconda antologia di Canzoni classiche napoletane per l’editore CNI di Roma, dal titolo “Bellavista”. Nel 2013 il minimoEnsemble si è esibito presso Casa Verdi a Milano ed ha tenuto tre recital monografici per l’Associazione Amici di Capodimonte, nell’appartamento storico dell’800 della reggia partenopea. Nel 2016 ha collaborato con l’attore Enzo Salomone a un progetto multimediale sulla prima Guerra mondiale, su invito dell’Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli. Nel 2019 è stato realizzato, sempre per la CNI, il terzo CD dedicato interamente a opere del barocco napoletano; questa incisione rappresenta il lungo lavoro di ricerca svolto da Daniela e Antonio su un repertorio di inestimabile valore artistico.