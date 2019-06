Festival della birra artigianale, buona la prima

Obbiettivo raggiunto per il Bai Beer Fest, il Festival della Birra Artigianale che per la prima volta ha animato Parco Pinocchio a Salerno: una festa per grandi e piccini, musica, food e naturalmente, il meglio della selezione nazionale di birre artigianali.

I 12 spillatori hanno lavorato incessantemente per tre sere (21-22-23 giugno), offrendo non la solita birra, ma 50 prodotti d’eccellenza, con una Trap list unica per un festival da strada.

Un lavoro di coordinamento con Salerno Solidale, che ha messo a disposizione il Parco, già di suo punto di incontro delle famiglie salernitane, che il Festival ha voluto arricchire di nuove attrazioni per tre sere, senza dimenticare un parco divertimenti per i più piccini con gonfiabili, animazione e i giochi della Sport Dart Calcio Balilla.

Una prima prova ampiamente superata per Luigi Manzo di Bai Birre Artigianali Salerno: “Una festa che ha visto un’ampia partecipazione, distinguendosi per un’offerta che ha saputo conciliare qualità e voglia di stare insieme, accompagnando le birre da noi selezionate con un’offerta di cibo non banale, con ristoranti selezionati, gruppi locali dai generi diversi, uno per sera, senza snaturare il parco come ritrovo per famiglie”

Una manifestazione che già scalda i motori per l’anno prossimo, con tante altre sorprese ancora da scoprire.