Benevento Festival del cinema e della tv di Benevento: parterre di eccezione, tra i big Franca Leosini e Claudia Gerini 12 luglio 2019

Un programma ricco di appuntamenti domani sabato 13 luglio al “Festival del cinema e della televisione di Benevento”, la manifestazione diretta da Antonio Frascadore che porta nel capoluogo sannita le stelle del piccolo e del grande schermo. Sarà Claudia Gerini la protagonista a Piazza Roma, alle ore 21,30 con “Raccontami”, piecè teatrale sulla storia artistica di Monica Vitti, scritta da Anna Aquilone e diretta da Massimo Cinque. In anteprima al festival di Benevento, in collaborazione con Unisannio Cultura e Università degli Studi del Sannio, lo spettacolo si avvarrà di vari contributi filmati tratti dai film e dalle partecipazioni televisive e teatrali della grande attrice italiana e sarà impreziosito dalle colonne sonore di alcune delle pellicole più importanti con Monica Vitti, a cura dell’orchestra del Conservatorio di Benevento diretta da Luigi Ottaiano.

Sugli altri palchi diffusi del centro storico di Benevento si alterneranno grandi protagonisti del cinema e della televisione italiana. Sarah Felberbaum presenterà, all’Hortus Conclusus-Arena Gaveli alle ore 21,30, il film “Bentornato Presidente”, in collaborazione con Vision Distribution e Indigo film. Con lei, in un dialogo con il critico cinematografico Valerio Caprara, i registi del film Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana.

Doppio appuntamento in Piazza Santa Sofia. Alle 21,30 Franca Leosini, la regina del noir giudiziario in tv, parlerà al pubblico, con il giornalista Alessio Viola, del suo programma cult “Storie maledette”. Alle ore 22,30 sarà Frank Matano a raccontarsi nell’incontro dal titolo “Una ‘mentecontorta’, ma unica” con l’autore tv Giovanni Fortunato.

In Piazza Federico Torre alle ore 21,30, il regista Saverio Costanzo dialogherà con Andrea Morandi, direttore di Hot Corn, sul successo della serie tv “L’amica geniale”.

Nel pomeriggio, alle ore 16 a Palazzo Paolo V, masterclass sul mestiere dell’attore con Liam Cunningham, in collaborazione con National Geographic. Modera il giornalista Gianmaria Tammaro.

Ultimo giro di proiezioni delle opere in concorso prima della premiazione di domenica 14 luglio. Per “Sentieri” e “Greatest Indipendent Film”, in gara cinque lungometraggi al Cinema Multisala Gaveli (Contrada Piano Cappelle), dalle ore 17 alle 22,20 e per “Short Movie”, trentotto cortometraggi dalle ore 10 alle ore 19, nella sala Gianni Vergineo del Museo del Sannio.

L’ingresso a tutte le serate, fino al 14 luglio, è gratuito, con ritiro dei tagliandi d’ingresso, per gli eventi di Piazza Roma e dell’Hortus Conclusus-Arena Gaveli, presso gli uffici del Festival in viale Mellusi 3, oppure (per i non residenti) prenotabili mandando una mail a info@festivalbeneventocinematv.it.

La terza edizione del “Festival nazione del cinema e della televisione di Benevento” è organizzata con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Cinema, la Regione Campania, l’Istituto Luce, la Camera di Commercio di Benevento, l’Università degli Studi del Sannio, il Comune di Benevento, la Provincia di Benevento. Con la partecipazione di Indigo Film, Lucisano Media Group, Vision Distribution, Taodue. Media Partner: Fox Networks Group Italy, National Geographic, Discovery Italia, Rai Movie, Rai Premium, Chili, The Hot Corn. Radio Ufficiale: Rai Radio2