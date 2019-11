Festa non si scompone: “Assenze giusitificate, governiamo senza problemi”

Alpi – “Qualche assenza annunciata e giustificata per motivi personali. Ovviamente l’opposizione fa il proprio lavoro. Noi, dal canto nostro, non ci scomponiamo e continueremo a governare senza nessun problema”. Il sindaco Gianluca Festa tira dritto e non accusa per nulla il colpo della mancanza di numero legale del consiglio comunale dovuto alle assenze della maggioranza. “Ci sono questioni personali che vanno assolutamente rispettate di alcuni consiglieri, non credo sia il caso di farne un dramma. Non si è fatto in prima convocazione il consiglio, si farà in seconda convocazione: non cambia assolutamente nulla”.

Un consiglio comunale “piegato” alle esigenze del Pd, il sospetto potrebbe essere legittimo. “Se l’opposizione ha voluto far cadere il numero legale per andare a sentire Orlando, beh, questa è una notizia. Sarebbe una bella novità politica”.