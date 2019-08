Politica “Festa ha fatto suoi i 12 punti del manifesto del M5s”. Da Evangelista solidarietà a Urciuoli 1 agosto 2019

Si riporta la nota di Vincenzo Evangelista, candidato alle passate elezioni nella lista del Movimento 5 Stelle.

Il dr. Luigi Urciuoli, da amministratore navigato ed esperto, è soprattutto persona intellettualmente onesta; i suoi trascorsi politici ne sono la evidente conferma: nel lontano 2009 aderì alla “carta di Firenze”, fondatrice del M5S e da quel momento ha profuso tutto il suo impegno per portare avanti gli obiettivi del movimento e provare a darne concreta attuazione.

I suoi trascorsi politici, il suo operato in uno alla sua statura morale ne fanno un uomo vieppiù apprezzato persino dalle forze politiche avverse: è dato inconfutabile che il Sindaco in carica, dr. Gianluca Festa, ha fatto suoi tutti i 12 punti del “manifesto” dei pentastellati, oltre ad introitare nelle linee programmatiche dell’amministrazione comunale altre problematiche sollevate dal Dott. Urciuoli, come ad esempio quella del canile municipale, della variante di Bellizzi e della sostituzione dei prefabbricati pesanti tutt’ora esistenti in diverse zone della città.

Per me e per molti altri attivisti del movimento l’operato del dr. Urciuoli è stata una vittoria a tutto campo; non ci resta che operare una sorta di “controllo” sulla concreta attuazione di tali linee.

La presenza del M5S nella gestione della cosa pubblica avrebbe potuto essere più incisiva; nostro malgrado, una visione miope ha fatto perdere al movimento più di 5000 voti (8800 alle Europee del 2019 e 3800 voti alle Amministative del 2019), residuando un solo altro rappresentante dei cinque stelle che per di più svilisce i buoni propositi del Dr Urciuoli.

Chi ora attacca il Dott. Urciuoli e ne censura l’operato, non è animato da vero spirito di confronto politico: verosimilmente prevalgono in tali soggetti esigenze di visibilità, forse in vista della candidatura alle prossime elezioni Regionali e d’interessi personali che nulla hanno a che vedere con il bene comune e con l’esigenza da noi tutti fortemente sentita di risollevare le sorti della città.

Si ribadisce, pertanto, anche in questa sede, la stima per il dr. Luigi Urciuoli il quale unisce alle capacità intellettuali e professionali doti umane di straordinaria levatura; egli, pur muovendosi in un campo minato, sta continuamente dando prova delle sue abilità, della lungimiranza e, soprattutto, della sua profonda onestà intellettuale.