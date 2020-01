Attualità Festa grande a Monteforte Irpino per gli 80 anni del professore Buglione 29 gennaio 2020

Uno splendido 80enne ieri sera ha fatto festa grande per il raggiungimento dell’importante traguardo. Per Gennaro Buglione, è stato un compleanno davvero speciale, “a sorpresa”, organizzato nei minimi dettagli, a Monteforte Irpino, dai figli Angelo, Donatella e Barbara. Gennaro, il professore Gennaro, si è ritrovato, all’improvviso, circondato dall’affetto non solo della moglie Antonietta Donniacuo, degli amati nipoti Francesco, Nicole, Michelle e Jo e dei parenti tutti, ma anche degli amici di vecchia data, molti dei quali non vedeva da diverso tempo.

La gioia e l’emozione sono state grandi, come grandi sono stati i festeggiamenti durati per tutta la serata e la torta, rigorosamente biancoverde. Una cena luculliana che Gennaro, docente di elettrotecnica in pensione, ancora amato nel mondo della scuola, saprà sicuramente smaltire in fretta, visto che è un camminatore instancabile e grande appassionato di sport. Passione trasmessa alla famiglia: figli e nipoti sono tutti impegnati nel mondo del basket, con grandi risultati.