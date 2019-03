Provincia Festa della Donna, Sant’Angelo dei Lombardi si colora per dire basta alla violenza 6 marzo 2019

Il comune di Sant’Angelo dei Lombardi in difesa della vita, della dignità e dei diritti di tutti.

In concomitanza con la Festa della Donna si affronta un tema di grande attualità, non solo contro la violenza di genere, ma anche per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela degli animali, esplorando il tema della non violenza in ogni sua forma. Una testimonianza per rappresentare una speranza per il futuro in un periodo dove le persone di ogni età e genere continuano ad essere vittime di inaudita violenza.

Alle ore 10.00, in Piazza Nobile a Sant’Angelo dei Lombardi, ci incontreremo con i bambini della scuola dell’infanzia “San Giovanni Bosco” e dell’Istituto “Criscuoli” diSant’Angelodei Lombardi, Morra de Sanctis, Torella dei Lombardi, Guardia Lombardi e Rocca San Felice.

Successivamente il corteo terminerà in Piazza D’Andrea dove verranno esposti i lavori realizzati dai bambini e per l’occasione sarà inaugurata una panchina simbolo con la caratteristica di un colore diverso per ogni asse impreziosito da alcuni versi.

Alla manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale su proposta di Fulvia Carbone e Valeria Braccia nella qualità di assessori comunali, parteciperanno il Sindaco Marco Marandino, i consiglieri comunali, il Presidente dell’Unione dei Comuni Valle Ufita Stefania Di Cecilia, la Consigliera Provinciale di Avellino Rosa Anna Repole e le Forze dell’Ordine.