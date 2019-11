Avellino Festa del Cioccolato Artigianale, grande successo ad Avellino 18 novembre 2019

Si è conclusa con successo ad Avellino la Festa del Cioccolato Artigianale – Chocolate Days, organizzata dalla Claai – Unione degli artigiani e delle piccole e medie imprese, in collaborazione con il Movimento Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane e Tanagro Legno Idea, e con il patrocinio del comune di Avellino. Dal 15 al 17 novembre, nei 21 stand presenti lungo corso Vittorio Emanuele, i visitatori hanno potuto degustare ed apprezzare i diversi tipi di cioccolato e le specialità dei pasticcieri artigiani italiani e locali, e conoscerne le proprietà nutrizionali e le peculiarità che hanno affascinato e deliziato grandi e piccini.

Soddisfatto il presidente del Movimento Turismo del Cioccolato, Gianfranco Ferrigno: “Proseguiremo le attività su Avellino con altri interventi che riguardano sempre l’artigianato di qualità e legati alle tradizioni del territorio compresa l’enogastronomia che è una parte del complesso mondo dell’artigianato che va valorizzato e tutelato. Abbiamo avuto un’ottima sinergia con il comune di Avellino e quando le cose si fanno con volontà e capacita diventano più semplici e ottengono maggiore successo. Sarebbe interessante che anche altri enti intervenissero su questo aspetto nel medio e lungo termine, per la rinascita di una bella provincia come Avellino”.

D’accordo anche il sindaco di Avellino, Gianluca Festa: “Al di là della pioggia di domenica, è stata una manifestazione che ha riscosso un notevole successo ed è stata molto apprezzata dalla città. Un successo che deriva dalla collaborazione efficace tra enti ed associazioni. Quando ci si accorge che un’iniziativa è di qualità, c’è sempre la massima collaborazione da parte nostra. Anche l’idea di valorizzare l’artigianato locale ha trovato la nostra massima approvazione e auspico di ripetere l’evento, continuare la collaborazione con la Claai e organizzare altre manifestazioni simili, perché Avellino è il posto ideale”.

I complimenti sono arrivati anche dal vicesindaco di Avellino, Laura Nargi: “Ho fortemente voluto questa manifestazione e faccio i miei complimenti all’organizzazione per l’alta qualità proposta. La nostra amministrazione si impegnerà affinché queste manifestazioni si presentino più spesso e in diversi settori. In questo week end abbiamo promosso le nostre eccellenze e questo è il nostro obiettivo, puntare su questo tipo di manifestazioni per promuovere il territorio, non solo facendo rete, ma creando il confronto tra i nostri artigiani con le altre realtà italiane. Un evento organizzato davvero molto bene e noi auspichiamo di farne altri insieme alla Claai. Sto pensando già ad un’altra tappa in città, magari sollevando l’organizzazione dalle spese, ma oltre alla Festa del Cioccolato, sono sicura che riusciremo a fare anche altri eventi insieme”.

Un week end gustoso che ha messo in vetrina la bontà e le tradizioni dell’Italia e dell’Irpinia, grazie anche ai laboratori dei pasticcieri artigiani selezionati sul territorio per far conoscere a grandi e piccini la cura nella lavorazione e tutto il gusto dei dolci tipici che arrivano sulle tavole di tutto il mondo.