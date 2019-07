Provincia Festa del Carmine ad Ariano, scatta l’ordinanza traffico: ecco divieti di transito e percorsi alternativi 15 luglio 2019

Ad Ariano Irpino, nei giorni 15 e 16 luglio 2019, è in programma la tradizionale Festa dedicata alla Madonna del Carmine. Per lo svolgimento di questo importante appuntamento, la circolazione sulle strade interessate è stata regolamentata da un’apposita Ordinanza di disciplina del traffico, diramata dalla Polizia Municipale.

Per Lunedì 15 luglio dalle ore 14,00 alle ore 24,00 e comunque fino al termine della Manifestazione, l’inversione del senso di marcia su Via del Riscatto incrocio Via Nazionale direzione Piazza Duomo e divieto di transito su Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra bivio Riscatto e bivio San Domenico, per l’allestimento delle strutture.

Mentre dalle ore 18,00 alle ore 24,00 e comunque fino al termine della Manifestazione, divieto di transito veicolare su Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra bivio San Liberatore e bivio San Domenico, con deviazione dei flussi veicolari sulla strada Panoramica dal bivio XXV Aprile/Tranesi con preavviso di interruzione alla rotatoria su Corso Vittorio Emanuele.

In occasione dello svolgimento della Fiera e dei festeggiamenti civili, martedì 16 luglio dalle ore 6,00 alle ore 24,00, è previsto il divieto di transito e sosta lungo C.so Vittorio Emanuele dal bivio del Riscatto al bivio di San Liberatore, con inversione del senso di marcia di Via del Riscatto in direzione Piazza Duomo. Deviazione dei flussi veicolari sulla strada Panoramica dal bivio XXV Aprile/tranesi e preavviso di interruzione alla rotatoria Corso Vittorio Emanuele.

Gli autobus dell’A. I. R. e A.M. U. effettueranno un percorso alternativo.

Sono esclusi dal rispetto dell’ordinanza i veicoli delle Forze dell’Ordine e di soccorso e i veicoli ad esclusivo servizio della manifestazione.