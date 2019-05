Politica Festa incontra Confimprenditori: “Con i fondi del Pics rilanceremo il commercio in città” 30 maggio 2019

“La nostra amministrazione avrà un’attenzione particolare per il commercio, che ha sempre costituito il cuore dell’economia cittadina, anche se negli negli ultimi anni sta patendo un forte momento di crisi. Noi siamo pronti a realizzare un programma che prevede punti concreti, come i finanziamenti rivolti alle attività commerciali del centro storico, grazie ai fondi messi a disposizione dal Piano Integrato Città sostenibile, ed attraverso l’organizzazione di eventi che vedranno coinvolta tutta la città. Inoltre, dopo aver approvato il ritorno di Avellino nell’Asi, proveremo anche a prevedere nella zona di Pianodardine l’autorizzazione all’insediamento di attività commerciali.”

E’ quanto ha dichiarato Gianluca Festa, candidato a Sindaco di Avellino, durante l’incontro tenuto stamani con i vertici provinciali della Confimprenditori.

“In questi ultimi anni – ha aggiunto Festa – i nostri esercizi commerciali hanno registrato una fase di grande difficoltà. Noi partiremo, dando attuazione a un piano di interventi che servirà a ridare centralità al Capoluogo affinché torni ad essere riferimento per l’intera provincia. Come? Riqualificando i nostri quartieri, sostenendo concretamente nuovi insediamenti le buone attività e favorendo l’organizzazione di eventi che servano a far restare la gente in città e ad attrarre quella che, negli ultimi anni, ha scelto di andare altrove. Le iniziative che abbiamo in mente dovranno rispecchiare le nostre peculiarità, le nostre tradizioni e saranno adeguate alla nostra realtà.”

“Le risorse messe a disposizione dalla Regione per il Pics – aggiunge il candidato – dovranno essere impiegate con intelligenza, affinché ne possano trarre gli esercizi commerciali e le poche botteghe artigianali ancora attive. In tal senso punteremo non solo sul rilancio del centro storico, che merita un’attenzione specifica, ma anche e soprattutto sul coinvolgimento, in sinergia, di tutti i quartieri della città. Nel contempo rivedremo ed attueremo un piano per la mobilità che superi finalmente le criticità che hanno ulteriormente penalizzato il settore.”

“Anche per i nostri commercianti, il cambiamento che abbiamo in mente è fatto di concretezza, e non di promesse infondate. Anche per loro – conclude – sarò il sindaco di tutti. E anche per loro vinceremo questa partita.”