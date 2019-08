Ferragosto, il bilancio dei controlli della Polstrada Avellino

La Polizia di Stato e specificatamente la Sezione Polizia Stradale di Avellino, diretta dal Vice Questore dr. Renato Alfano, in attuazione a precise direttive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e della Direzione Compartimentale, nel periodo del cosiddetto esodo estivo, ha predisposto una articolata attività di controllo del territorio implementando il numero di personale impiegato nella normale vigilanza stradale.

L’impiego di circa 170 pattuglie ha consentito di controllare complessivamente 370 veicoli e 526 conducenti. Tra le violazioni contestate sicuramente significative sono risultati l’uso di radio telefonini e l’omesso uso di cintura

di sicurezza. Particolare impegno operativo si è registrato nella giornata di ferragosto consentendo una serena festività all’utenza in movimento, anche per una sola giornata.

Tale opera di prevenzione ha di fatto rappresentato un valido strumento per evitare il formarsi di code soprattutto sul Raccordo Avellino Salerno, sull’Ofantina e sull’autostrada A16. Solo per circa 10 minuti sull’A16 si è dovuti far ricorso all’uso della corsia di marcia sottoposta a sequestro dalla Procura della Repubblica di Avellino, essendo in atto un blocco della circolazione, con formazione di coda a seguito di un tamponamento. Tale procedura, infatti, dettagliatamente regolamentata nel provvedimento del GIP del Tribunale di Avellino, consente esclusivamente in casi dettagliatamente specificati nel provvedimento stesso (tra questi proprio blocco traffico con formazione coda) l’uso delle corsie sequestrate, demandando il controllo della legittimità e la supervisione alla Polizia Stradale.

Non meno impegnativa è risultata l’opera per quel che riguarda l’infortunistica stradale. Difatti, oltre ai classici tamponamenti senza danni a persone, gli uomini del reparto dipendente della Sottosezione Autostradale di Avellino Ovest, intorno alle ore 19,00, nel contro esodo, nei pressi dell’uscita di Baiano sono stati impegnati per ripristinare il normale flusso veicolare sull’A16 in conseguenza di un incidente stradale che ha visto coinvolta una singola autovettura.

A bordo dell’autovettura si trovava il conducente S.F. di anni 40 di Napoli, la moglie ed i due figli minori, rispettivamente di anni 2 e anni 5. Non particolarmente gravi le ferite riportate dai due minori, diversamente dalla signora che è stata giudicata guaribile in gg. 30 s.c.. Nel corso dei rilievi, il conducente del veicolo, sottoposto a specifico test con etilometro, è risultato avere un tasso di alcolemia nel sangue pari a 1,47 g/l, ovvero

con un tasso due volte maggiore a quello consentito. Nella circostanza all’autista, oltre al deferimento alla competente A.G. per guida in stato di ebrezza alcolica, è stata ritirata e sospesa la patente di guida e sanzionato per

avere a bordo, in qualità di passeggeri, bambini senza che fossero assicurati ai prescritti sistemi di ritenuta.

I controlli straordinari proseguiranno fino agli inizi del mese di settembre.