Cronaca Fermati con attrezzi da scasso: denunciati e allontanati con foglio di via 29 maggio 2018

Sono stati fermati con attrezzi da scasso due soggetti di 33 e 43 anni. A Monteforte Irpino una pattuglia della locale Stazione ha intercettato in serata un’autovettura che si aggirava con fare sospetto. Intimato l’alt, i Carabinieri hanno proceduto al controllo: a bordo due uomini entrambi di Avellino, che, alla specifica richiesta da parte dei militari operanti, non fornivano alcun valido motivo in merito alla loro presenza in quel luogo.

All’esito della perquisizione del veicolo, sono trovati numerosi attrezzi da scasso di cui i due pregiudicati non erano in grado di giustificarne il porto.

Condotti in caserma per gli ulteriori accertamenti, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino poiché ritenuti responsabili di possesso ingiustificato di strumenti atti all’offesa ed allo scasso. I due soggetti sono stati proposti per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.