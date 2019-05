Attualità Fashion Show, successo a Fontanarosa 20 maggio 2019

La pioggia inclemente non ha fermato il “Fashion Show”. Si è optato per la raffinata sala interna del “Giolì Restaurant-Fontanarosa Residence” ed è stato un nuovo successo per la Tordiglione Production.

La splendida madrina, Denny Mendez, in un elegantissimo abito di broccato, ha più che soddisfatto le aspettative. Statuaria, solare e talentuosa, ha condotto lo spettacolo insieme al sempre divertentissimo Enzo Costanza, con grande brio, elogiando ancora una volta le bellezze e le peculiarità di un’Irpinia che, oramai, conosce molto bene.

Enzo Costanza l’ha spronata a chiacchierare un po’ dei suoi progetti teatrali e cinematografici, in particolare dei tre film in uscita: “Pop Posta”, diretto da Marco Pollini, ma soprattutto “The Poison Rose”, dove recita accanto a Morgan Freeman e John Travolta, e “Trading Paint”, ancora con il mitico Travolta. I due conduttori del Fashion Show hanno anche scherzosamente improvvisato un balletto sulle note di “Night Fever”.

Focus dello show, naturalmente, sulla moda. 4 defilè con la regia moda di Stefania Maria. In passerella le collezioni dell’Atelier Pyramid di San Giorgio del Sannio, con una doppia proposta: casual chic e da gran sera, protagonisti i colori e le fantasie fiorate per un tuffo, finalmente, nella primavera. Di grande impatto anche la sfilata di Eurottica di Fontanarosa: Biancarosa Di Prizito, ha proposto un’accurata e sofisticata selezione di occhiali da sole e da vista. E per finire il glamour della pelliccia con la collezione di Franco De Roma di Milano, capi importanti ma dalla grande praticità e portabilità con tocchi di colore che li rendono adatti alla vita quotidiana in città così come alla vacanza in montagna.

A completare gli outfit le acconciature a cura di Pin Claruss Parrucchieri di Venticano per le modelle e Studio 86 di Caposele per i meravigliosi ricci afro di Denny Mendez.

Momento di ulteriore spettacolo ed allegria ma anche di tenerezza visto che la più giovane ballerina aveva solo 4 anni, le coinvolgenti coreografie di ballo su ritmi latini delle allieve della scuola “Yes We Dance” di Fabrizio Formica con sede a Torella dei Lombardi.

Ha espresso soddisfazione il patron Walter Tordiglione nel ringraziare tutti gli sponsor che hanno reso possibile ancora una volta il Fashion Show itinerante, in particolare ha ringraziato per l’ospitalità Pasquale Iannuzzo, titolare del Giolì ed infine ha voluto elogiare tutto il suo staff per l’impegno e la fedeltà.