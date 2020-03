“Faremo di tutto per riaprire il Mancini dopo Pasqua”. Dissequestro, l’ottimismo del Presidente Biancardi

Alfredo Picariello – Il dissequestro del liceo scientifico “Mancini” di via De Concilii era già nell’aria. Soprattutto dopo che il professore Nicola Augenti, docente e perito – consulente tecnico del gip del Tribunale di Avellino, Marcello Rotondi – era stato ascoltato lo scorso 25 febbraio nell’ambito dell’udienza camerale fissata proprio dal giudice per le indagini preliminari in merito all’istanza di dissequestro presentata lo scorso settembre dalla Provincia di Avellino.

In quella sede Augenti – consulente anche per il crollo del Ponte Morandi e, nel 2002, per quello della scuola “Francesco Jovine” di San Giuliano di Puglia – aveva espresso parere positivo sulla qualità dell’edificio. Questa mattina, sulla Pec dell’avvocato che nel procedimento ha rappresentato l’amministrazione di Piazza Libertà, Luigi Petrillo, è arrivato il provvedimento del Gip Rotondi che, tra le altre cose, si basa sugli “esiti positivi della perizia tecnica a firma del prof. Nicola Augenti depositata in data 11.2.2020”.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha dunque disposto il “dissequestro del fabbricato Istituto Scolastico di via De Concilii, già sede del Liceo Scientifico P.S. Mancini, con restituzione in favore dell’ente proprietario Provincia di Avellino ad eccezione del corpo palestra denominato in pianta “Corpo C”, per il quale rigetta l’istanza di dissequestro (parliamo della palestra lato ex “Amabile”, ndr)”.

Il Gip “dispone che il suindicato fabbricato venga riaperto all’uso pubblico (ovvero scolastico) solo all’esito della rimozione dei serbatoi idrici e delle murature intorno ad essi costruiti ubicati nel locale sottotetto, rimozione da eseguirsi a cura dell’Ente proprietario nel termine di giorni 30, all’esito dei quali l’istante farà pervenire a questo ufficio apposita attestazione di un tecnico abilitato, circa la regolare esecuzione dei lavori prescritti”.

“Ha vinto la città di Avellino, hanno vinto i docenti e, soprattutto, gli alunni, grazie al buon lavoro effettuato in sinergia dalla Provincia, dal Tribunale e dalla Procura”. Questo il primo commento del primo inquilino di Palazzo Caracciolo, Domenico Biancardi, nel corso della conferenza stampa convocata oggi pomeriggio. “Domani pomeriggio – prosegue – terremo una riunione con il dirigente scolastico dell’istituto. Compatibilmente con i nostri tempi e con i lavori che il Gip ha disposto che dobbiamo eseguire, l’auspicio è di far riaprire il Mancini subito dopo Pasqua. Ce la metteremo tutta per raggiungere questo obiettivo. Credo che in questi tre anni non sia stato perso tempo, anzi, oggi possiamo dire che siamo tutti più tranquilli, perché possiamo dire con certezza che il Liceo Scientifico di via De Concilii è un istituto sicuro”.

Dello stesso avviso l’avvocato Petrillo: “Dopo la relazione del professore Augenti, uno dei massimi esperti in campo internazionale nel settore, mi aspettavo questo risultato. Possiamo dire che non si potrà più mettere in dubbio, adesso, che la scuola non è sicura. Il Mancini è stato sezionato punto per punto, palmo a palmo, nessuno potrà dire che possa presentare problemi di staticità. La struttura è assolutamente adeguata, è stata revisionata da ben undici tecnici, otto dei quali hanno detto che è sicura”.

Soddisfatto anche il consigliere delegato al settore, il sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto, il quale ha garantito massimo impegno della Provincia anche per altre strutture scolastiche.