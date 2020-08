Economia Fare trading con Avatrade: consigli, suggerimenti e opinioni 21 Agosto 2020

Nello scenario internazionale del trading online Avatrade è senza dubbio uno degli operatori più conosciuti al mondo, un gruppo in costante crescita con milioni di clienti e investimenti in aumento in Europa. L’azienda ha recentemente aperto il suo 11° ufficio in Polonia, rafforzando così la sua posizione, il quale si va ad aggiungere alle altre sedi nel continente a Dubino e Milano, oltre ai prestigiosi dipartimenti di Tokyo, Sydney e Abu Dhabi.

L’obiettivo della società d’intermediazione finanziaria è offrire servizi di trading localizzati, nel rispetto delle normative del posto per supportare da vicino i clienti più importanti. Il broker è regolamentato in 5 continenti, ad esempio dispone delle autorizzazioni della Banca Centrale dell’Irlanda, della licenza australiana ASIC ed è sottoposto alla vigilanza dell’autorità canadese dell’Investment Industry Regulatory Organization of Canada.

Sicuramente, è difficile trovare pareri negativi, come dimostra la recensione tecnica “Avatrade opinioni”del portale Investingoal.it, in cui vengono analizzati i servizi del broker, l’affidabilità della società e la qualità degli strumenti di trading finanziario. L’azienda si rivolge sia ai trader principianti che agli investitori esperti, proponendo un’ampia scelta di conti di trading e soluzioni adatte ad ogni necessità.





Il trading Forex con Avatrade per investire sui mercati valutari

Una delle specialità di Avatrade è il trading sul Forex, il mercato telematico dei cross valutari, un settore per il quale questo broker internazionale mette a disposizione un’offerta davvero completa. In particolare, nella piattaforma si possono trovare tantissimi asset su cui investire, con tutte le principali coppie di valute major, minor e anche alcune esotiche, tra cui ovviamente la protagonista assoluta del Forex, l’EUR/USD.

Nel rispetto delle normative europee MiFID e delle indicazioni dell’ESMA, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Avatrade fornisce anche la leva finanziaria con un rapporto massimo fino a 1:30. Allo stesso tempo si possono eseguire studi di analisi tecnica accurati grazie a moderne piattaforme di trading, come l’innovativa MetaTrader 5, con grafici evoluti, numerosi indicatori per monitorare le tendenze e la possibilità di eseguire ordini direttamente dai grafici.

Oltre alle web console avanzate il broker ha sviluppato una serie di app per il mobile trading, con soluzioni dedicate per dispositivi mobili Android e iOS, per investire e seguire gli andamenti degli asset anche da smartphone e tablet. L’ultima tecnologia dell’azienda è AvaTradeGO, un’applicazione di nuova generazione pensata appositamente per creare una vera community di appassionati di trading online, con la quale ricevere live feed, monitorare il mercato, leggere le notizie finanziarie più importanti e investire con oltre 1000 strumenti differenti.





Naturalmente il broker non consente di investire soltanto nel Forex, infatti propone un vasto assortimento di prodotti finanziari su cui fare trading con i CFD, i contratti per differenza, strumenti che permettono di aprire posizioni senza possedere l’asset e sfruttando le tendenze al rialzo o al ribasso. Ad esempio con Avatrade è possibile investire su materie prime, azioni, indici, fondi quotati ETF, obbligazioni e persino criptovalute, senza costi fissi ma pagando commissioni variabili sugli eseguiti.

La proposta di Avatrade per la formazione professionale sul trading

Uno dei punti di forza di Avatrade è senz’altro l’ampio spazio dedicato alla formazione professionale, una scelta che differenzia questa società dalla maggior parte dei broker del settore. Per investire sui mercati finanziari, infatti, sono necessarie competenze e capacità considerevoli, affinché un trader alle prime armi possa imparare i principi dell’analisi tecnica e fondamentale, la corretta gestione del rischio, la valutazione delle società quotate e la creazione di strategie in linea con i propri obiettivi.

Il broker Avatrade mette a disposizione una sezione dedicata alla formazione finanziaria, per accompagnare ogni clienti in un percorso di crescita professionale e aiutarlo a migliorare le sue prestazioni nel trading. Ad esempio sono presenti guide approfondite sul mondo degli investimenti, risorse che spiegano nel dettaglio come costruire strategie di trading efficaci, con una serie di contenuti rivolti a chi vuole potenziare la padronanza dei grafici e degli indicatori di analisi tecnica.

Inoltre la società finanziaria propone video formativi, eBook scaricabili gratuitamente da tutti i clienti della piattaforma, webinar ed eventi online tenuti da trader professionisti autorevoli. Viene fornita anche una lista sempre aggiornata dei migliori libri sul trading, con la possibilità di riceverli a casa per studiare i concetti di base del settore finanziario. Ovviamente è importante approcciarsi al trading in modo prudente, tuttavia è indispensabile sviluppare competenze tecniche essenziali per chi desidera investire in maniera autonoma.