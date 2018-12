Serino – Ancora un assalto ad un portavalori sul raccordo Avellino-Salerno. Scene da far west lungo la carreggiata Nord all’altezza dello svincolo per Serino dove un commando armato composto da una ventina di uomini all’incirca è entrato in azione questa mattina con tanto di scontro a fuoco con la polizia.

I malviventi, suddivisi in gruppo per facilitarsi la fuga, hanno agito da un lato bloccando un camion che trasportava carburanti intimando all’autista di posizionarlo di traverso sulla carreggiata. Ma proprio mentre era in atto la rapina, nelle vicinanze si trovava una pattuglia della Polstrada. Una volta sul posto, gli agenti hanno ingaggiato un conflitto a fuoco con i malviventi fuggiti contromano a bordo di un auto rubata ad una signora bloccata nel traffico letteralmente paralizzato.

Lunghe corde, veicoli date alle fiamme per impedire i soccorsi e attimi di terrore sul raccordo. In ogni furgone della Cosmopol c’erano diversi milioni. I malviventi sono riusciti a trafugare solo una piccola parte prima che il sistema di sicurezza si azionasse con la chiusura automatica delle porte.

Emergono ulteriori dettagli sulla dinamica dell’assalto. Il commando ha utilizzato un escavatore per tentare di scardinare le lamiere dei due furgoni dell’istituto di vigilanza Cosmopol presi di mira.

Intanto prosegue la caccia ai malviventi anche con l’ausilio di un elicottero della Polizia di Stato. Sul posto dell’assalto si è recato anche il Procuratore della Repubblica di Avellino Rosario Cantelmo. Bloccate entrambe le carreggiate, sia in direzione Salerno che Avellino, che la Scientifica sta setacciando per i rilievi del caso.

Le modalità dell’assalto ai due furgoni portavalori suggerirebbero la pista pugliese agli investigatori. Il modus operandi del commando di questa mattina infatti sarebbe riconducibili ad altri simili che in passato si sono consumati in Puglia. La tratta interessata è stata disseminata di chiodi per ostacolare gli eventuali ignoranti. Diverse le auto con le gomme forate.

In aggiornamento