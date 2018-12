Avellino “Fantasioso che Ciampi si consideri nostra carica espressa”. Il Meet Up di Avellino fa chiarezza 11 dicembre 2018

La nota del Meet up – Amici di Beppe Grillo di Avellino in merito alle recenti dichiarazioni rilasciate dall’ex sindaco del M5s Vincenzo Ciampi.

Su “Il Mattino” del 10/12/2018 è stata pubblicata una intervista a Vincenzo Ciampi in cui quest’ultimo illustra alcune riflessioni sulle prossime amministrative prossime e, en passant, sulla trascorsa esperienza consiliare.

Tra i vari argomenti affrontati vi è anche il rapporto con il Meet up di Avellino. In un passaggio importante Ciampi, ricordando di aver fatto parte del Meet up di Avellino fin dal 2011, afferma che il Sindaco di Avellino appena sfiduciato sia stato “espresso” dal Meet up e che, quindi, non si capiscono le lamentele degli attivisti del capoluogo irpino circa l’assenza di coinvolgimento.

Alla luce di queste dichiarazioni ed essendo stato esplicitamente chiamato in ballo, il Meet up di Avellino ritiene indispensabile precisare quanto segue.

La valutazione secondo la quale il Sindaco Ciampi possa considerarsi una carica espressa dal Meet up in quanto lo stesso Ciampi avrebbe preso parte alle attività del Meet up per un certo periodo di tempo è quanto meno fantasiosa. Sarebbe come dire che il Primo Impero sarebbe da considerarsi espressione della scuola militare di Brienne in quanto Napoleone Bonaparte ne fu allievo.

Prova ne sia che il 7 dicembre 2017, all’unica riunione a cui ha partecipato negli ultimi 3 anni, Vincenzo Ciampi affermava che il Meetup è uno strumento superato, incapace di elaborare soluzioni ai problemi ed inadatto a portare avanti un progetto politico efficace. Ne discende pertanto che le riflessioni di Vincenzo Ciampi riportate nell’articolo in questione sono niente di più che opinioni personali, ma che i fatti smentiscono categoricamente. Giova precisare che il Meet up è un “contenitore” aperto e dinamico, in cui i cittadini interessati ad approfondire le problematiche che affliggono la propria comunità si possono incontrare per discuterne, approfondirle ed elaborare delle proposte da sottoporre alle autorità competenti.

Questo è quello che il Meet up di Avellino ha fatto dalla sua fondazione, risalente al 2007, e che ha continuato a fare anche nei cinque mesi di reggenza del sindaco Ciampi, a cui varie proposte dello stesso Meet up sono state inoltrate, esattamente come era stato fatto con le amministrazioni precedenti.

Poichè a tali documenti, né agli inviti a presenziare in riunione per discutere di tali istanze, Vincenzo Ciampi, da sindaco, non ha dato alcun riscontro, ci chiediamo perchè il suo pensiero si rivolga al Meet up proprio adesso.