Benevento False attestazioni su identità personale e guida senza patente: nei guai un uomo di Benevento 7 gennaio 2020

Nella tarda serata di ieri, nel territorio di Bonea, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile

della Compagnia Carabinieri di Montesarchio sono intervenuti per un incidente stradale sulla SS7 Appia all’altezza bivio via Cervinara, in cui erano rimasti coinvolti due veicoli.

All’atto del controllo dei documenti, il conducente di una delle due autovetture ha dichiarato ai carabinieri di essere il proprietario del veicolo, di non aver al seguito la patente di guida e nell’occasione ha declinato le proprie generalità. I militari, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno eseguito nell’immediatezza degli accertamenti all’esito dei quali è stato appurato che il soggetto aveva fornito false generalità in quanto si trattava di un 52enne censurato di Benevento, il quale risultava sprovvisto di patente di guida, perché revocata con la recidiva.

Pertanto lo stesso è stato tratto in arresto in quanto resosi responsabile dei reati di false attestazioni sull’identità personale rese a pubblico ufficiale e guida senza patente, poiché revocata, con recidiva e trattenuto presso la camera di sicurezza disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato questa mattina presso il Tribunale di Benevento. Inoltre il veicolo dell’arrestato veniva sottoposto a sequestro amministrativo in

quanto privo di assicurazione.