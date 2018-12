Lavoro & Sindacato Fabrizio (Pd): “Futuro IIA in bilico, il Governo finanzi il trasporto pubblico locale” 12 dicembre 2018

“Ancora una volta per i lavoratori di Industria Italiana Autobus giungono segnali in chiaroscuro: se da una parte è confortante la notizia della decisione del Consiglio di amministrazione di non procedere con il fallimento, dall’altro restano molti dubbi sul futuro, legati tanto alla situazione debitoria quanto all’assetto proprietario e al mancato pagamento delle commesse da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Per Crescenzo Fabrizio, Responsabile Dipartimento Lavoro della Federazione provinciale Partito Democratico di Avellino, “più di tutto manca, ad avviso delle Federazione provinciale del Pd di Avellino, un impegno chiaro e soprattutto documentato del Governo a proseguire, nel solco di quanto fatto dai governi Renzi e Gentiloni, la politica di investimenti massicci nel rinnovo del parco autobus destinato al trasporto pubblico locale”.

“A pochi giorni dall’approvazione in Parlamento della Legge finanziaria 2019, non è ancora dato sapere se saranno quantomeno confermati gli stanziamenti già previsti dal Bilancio triennale 2018-2020 destinati al Fondo per il trasporto pubblico locale: nello specifico, 4.933,054 milioni di euro per il 2018, a 4.876,554 milioni di euro per il 2019 ed a 4.875,554 milioni di euro per il 2020. Su questo non una parola di impegno concreto è stata detta dal Ministro Di Maio o dagli onnipresenti (sulla stampa e nelle passerelle davanti alla fabbrica di Flumeri) deputati irpini del Movimento 5 Stelle”.

“Come Pd siamo convinti che se non si crea un mercato appetibile nel settore del trasporto pubblico locale, difficilmente si riuscirà a trovare soggetti – privati o pubblici – disposti a investire in un’azienda che sta sopravvivendo soltanto grazie alle battaglie dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali”.

“Il Governo metta dunque da parte i toni paternalistici e gli annunci, e dia subito un segnale sui futuri investimenti per il rinnovo per parco autobus in tutto il Paese: perché solo questa prospettiva potrà attrarre nuovi investimenti”.

“Il Pd conferma la volontà, qualora la legge finanziaria prevedesse anche un euro in meno rispetto alle succitate dotazioni finanziarie, di proporre emendamenti alla manovra per confermare o rimpinguare il fondo. Poi verificheremo se gli onorevoli Sibilia, Pallini, Maraia e Gubitosa li voteranno”.