Cronaca Fa pascolare incustoditi i suoi animali: denunciato titolare di un’azienda agricola 21 aprile 2020

Continua incessante in Irpinia l’attività dei Carabinieri Forestali volta alla tutela della legalità e della sicurezza pubblica, anche nella forma del contrasto al fenomeno degli animali vaganti che costituisce un serio problema, per le molteplici conseguenze in termini di danni alla proprietà privata, di pubblica incolumità (essendo non di rado causa di incidenti), e non in ultimo di igiene e sanità pubbliche.

Nell’ambito di tali controlli, i Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria il titolare di un’azienda agricola di Aquilonia, ritenuto responsabile del reato di Introduzione di animali nel fondo altrui e Pascolo abusivo.

I Carabinieri, rilevato il numero del marchio auricolare apposto sull’orecchio degli animali, sono risaliti all’identità del proprietario di quei circa 30 bovini e 6 equini che pascolavano incustoditi in un fondo del Comune di Aquilonia.

Dai successivi accertamenti si appurava che non era stata rilasciata alcuna autorizzazione al pascolo.

Alla luce delle evidenze emerse, a carico del titolare dell’azienda agricola è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.