Economia Export Sud, due giorni di incontri in Confindustria 5 dicembre 2018

Focus sul piano Export Sud 2, programma pluriennale attuato da Ice Agenzia che prevede la realizzazione di numerose iniziative formative e promozionali rivolte alle regioni del Centro e del Sud d’Italia.

Il seminario vede la partecipazione di 30 aziende della Campania che hanno l’opportunità di confrontarsi con un docente esperto della Faculty Ice in materia di spedizioni internazionali, trasporti e dogane. Obiettivo dell’iniziativa è quello di sviluppare nelle Pmi del territorio maggiore consapevolezza sugli aspetti giuridici e operativi legati alla gestione della logistica e sulla strategia per affrontare i mercati esteri in modo più efficace e con minori rischi.

Domani, giovedì 6 dicembre, durante la seconda giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare l’esperto Giuseppe De Marinis, in colloqui individuali in modalità B2B, al fine di chiarire aspetti specifici in materia di spedizioni internazionali relativi alle singole realtà aziendali.

Il Piano Export Sud 2, giunto alla seconda annualità, è il programma a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle Regioni del Mezzogiorno finanziato dal PON Imprese e Competitività 2014 – 2020. Sono previste misure di accompagnamento alle imprese e attività promozionali, per maggiori informazioni sul piano sud 2 www.ice.it/it/piano-export-il-sud.

La Confindustria Avellino è con i propri uffici internazionalizzazione a disposizione delle imprese del territorio per sviluppare attività di sostegno ai processi di export delle aziende, progetti di sviluppo per aree geografiche, formazione specialistica, missioni.