Provincia Ex Statale del Vallo di Lauro, al via i lavori di messa in sicurezza 6 marzo 2019

Al via i lavori di messa in sicurezza della ex SS 403 del Vallo Lauro. E’ stato aggiudicato in via definitiva il lavoro urgente per la messa in sicurezza del tratto relativo al chilometro 18 + 500. Il progetto prevede la realizzazione di una paratia per un investimento pari a 160mila euro, a valere su risorse provinciali.

Il cantiere dovrebbe partire entro una decina di giorni. Sempre sulla stessa arteria sono programmati lavori sulla sovrastruttura stradale per un importo di 300mila euro. Si tratta di risorse derivanti esclusivamente dall’avanzo di amministrazione della Provincia. Sono in corso le verifiche per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

“L’ente non dimentica nessuna area del territorio. Nel caso specifico sono pronti a partire questi importanti interventi – sottolinea il presidente Domenico Biancardi – Con i consiglieri provinciali Giuseppe Graziano e Antonio Mercogliano ed in sinergia con i sindaci del Vallo di Lauro abbiamo valutato tutte le criticità che si registrano sulla rete viaria di nostra competenza relativamente a questa zona della provincia. Un’attenta verifica per poter agire con maggiore efficacia e rapidità”.

Nel prossimo bilancio della Provincia saranno appostati ulteriori fondi per edilizia scolastica e viabilità.