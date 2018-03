Politica Ex Ocevi Sud, Todisco: “Verifiche ambientali doverose da Arpac e Comune” 29 marzo 2018

“Da qualche giorno ormai i cittadini di Nusco attendono risposte ufficiali dagli organi competenti, Arpac e sindaco in primis, in merito a quanto presumibilmente rinvenuto all’ex Ocevi Sud.

In particolare, da quanto si apprende, solo una risposta parziale è arrivata alla richiesta avanzata dai consiglieri del gruppo di minoranza “Nusco Futura”, Giovanni Marino e Lucio Molinario, che hanno posto un interrogativo dopo aver raccolto la preoccupazione degli abitanti di contrada Ofanto e Campo di Nusco, la zona rurale a ridosso dell’area industriale, in merito ad alcuni lavori in corso nelle vicinanze dell’ex Ocevi Sud.

Dagli scavi in cantiere, questa l’inquietudine dei cittadini, sarebbero fuoriusciti liquami ed altri rifiuti, oltre che reperti archeologici”.

Il consigliere regionale di Articolo Uno Mdp, Francesco Todisco, sollecita una risposta formale e definitiva da parte degli organi preposti.

“Al momento, stando a quanto riportato dalla stampa locale, Arpac e Polizia Municipale avrebbero effettuato solo un sopralluogo all’esterno della fabbrica perché, queste le motivazioni, chi ha rilevato lo stabilimento ha chiesto di rinviare l’accesso all’interno della stessa al termine di alcuni lavori in corso.

Dall’ispezione esterna, sempre da notizie di stampa, non sembrano emergere anomalie preoccupanti. Riteniamo però che, per dare piena soddisfazione alla richiesta di chiarimento dei cittadini, non ci si possa limitare a questo.

Chiediamo pertanto che Arpac e Comune, in tempi brevissimi, entrino all’interno dell’area per tutte le verifiche ambientali del caso e formalizzino, con atti ufficiali, la loro risposta alla comunità. Solo così i cittadini di Nusco potranno dirsi realmente tranquilli. Al commissario straordinario Arpac, Stefano Sorvino, e al sindaco di Nusco. Ciriaco De Mita, chiediamo l’attivazione immediata di tutte le verifiche ambientali del caso per stabilire in modo definitivo se nell’area ex Ocevi Sud siano emersi o meno materiali potenzialmente pericolosi per l’ambiente e la salute pubblica”.