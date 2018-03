Politica Ex Ocevi Sud, il Pd di Nusco: “Serve chiarezza su sospensione dei lavori nell’area industriale” 29 marzo 2018

Caso ex Ocevi, il circolo del Pd di Nusco esprime “viva preoccupazione circa le voci sempre più insistenti sulla sospensione dei lavori durante delle operazioni di scavo presso la ex Ocevi Sud all’interno del nucleo industriale Lioni-Nusco, in località Fiorentina.

Sulla questione i consiglieri comunali di minoranza, Lucio Molinario e Giovanni Marino hanno presentato – lo scorso 23 marzo – una interrogazione scritta all’amministrazione del Comune di Nusco senza avere avuto ancora alcuna risposta.

Nonostante il rilievo mediatico e l’intervento del deputato cinque stelle Generoso Maraia, alcuna autorità si è pronunciata circa la veridicità delle voci sull’insistenza nel sottosuolo dell’area industriale di materiale sospetto.

Eppure è in gioco la salute dei cittadini di un vasto territorio, l’inquinamento delle falde acquifere e del fiume Ofanto. E’ in gioco un bene primario e le migliori risorse naturali che ancora rimangono a caratterizzare il nostro territorio”.

Il circolo del Pd nuscano chiede a gran voce “a tutte le Autorità coinvolte di esprimere una parola chiara sul motivo della sospensione dei lavori nell’area industriale nel territorio di Nusco, ad iniziare dall’amministrazione comunale che è invitata a farsi portavoce degli interessi e della salute dei cittadini.

Alle autorità specifiche, Arpac, Noe, Asl, si chiede un tempestivo intervento per fare definitiva chiarezza e per fugare ogni sospetto che non siamo in presenza di una nuova vicenda Iato, per la cui bonifica nel 2002 si spesero quasi un milione e ottocentomila euro”.

Nusco 27 marzo 2018