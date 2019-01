Ex Isochimica, la disperazione di un operaio: “Senza pensione sono pronto a gesti estremi”

“Sono pronto a gesti estremi”. Agita un cappio e impreca Lorenzo Preziosi, uno dei 40 ex operai Isochimica esclusi dal prepensionamento. Al suo fianco alcuni ex colleghi e le rappresentanti dell’associazione “Lotta per la Vita”. Mattinata ad alta tensione davanti la sede dell’ex fabbrica dei veleni con un appello lanciato direttamente al Ministro del Lavoro Luigi Di Maio.

Si chiedono soluzioni e risposte rapide anche alla delegazione parlamentare irpina. “Sembra che il destino di quaranta persone malate non interessi nessuno”. Ad accompagnare la protesta un nuovo striscione, “Isochimica la farsa continua siamo tutti con Lorenzo Preziosi”, che, da stamane, campeggia all’ingresso della fabbrica.

Lo striscione di protesta è stata preparato dall’associazione “Lotta per la Vita”. La presidente Anna Candelmo chiede garanzie anche sull’annunciata bonifica “che, al netto della rimozione dei silos, non è ancora partita. L’area è abbandonata, chiediamo maggiori controlli. Sarebbe opportuno installare delle videocamere e prevedere un pattugliamento della Polizia Municipale per evitare che qualcuno possa entrare e creare, anche inconsapevolmente, ulteriori pericoli per la popolazione”.

Da domani sarà allestita una tenda davanti ai cancelli dell’ex Isochimica.