Ex Irisbus, soluzione in vista. Del Rosso pronto a fare un passo indietro

Soluzione in arrivo per l’ex Irisbus. Fonti ministeriali, a proposito del tavolo di crisi in corso al Mise dove è presente, il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, precisano che il governo è pronto a far entrare Invitalia nella compagine sociale con un nuovo socio privato per arrivare ad una soluzione definitiva che consenta stabilità del lavoro per gli stabilimenti di Bologna e Flumeri e lo sblocco degli investimenti e faccia ripartire la produzione sul territorio nazionale con le commesse affidate a Breda Menarini bus.

Invitalia – proseguono le fonti del Mise – sarebbe pronta ad entrare in azienda con il fondo pmi Sud e con Finmeccanica avrebbe il 51% delle quote insieme ad un altro investitore privato interessato. L’attuale proprietà, Industria italiana autobus dell’imprenditore Del Rosso, sarebbe pronta a fare un passo indietro.

A fine mese è previsto un altro incontro. In quella sede dovrebbe essere finalmente chiaro l’assetto della proprietà chiamata a guidare la nuova fase di rilancio dell’ex Irisbus e del polo nazionale per la produzione di pullman.