Ex Irisbus, sindacato all’attacco: “Del Rosso mantenga gli impegni”

Ex Irisbus, sindacato all’attacco dopo le dichiarazioni di Stefano Del Rosso rilasciate a Irpinianews. “Le sue esternazioni – precisano i segretari di Fiom, Fim e Uilm Sergio Scarpa, Luigi Galano e Nino Altieri – legittimano la preoccupazione del sindacato espressa in queste ultime settimane. Appare evidente la difficoltà da parte di Industria italiana autobus di dare concretezza al progetto di rilancio dello stabilimento di Flumeri e ciò, nonostante gli impegni assunti nei vari incontri ministeriali”.

Le OO.SS. evidenziano che le sollecitazioni rivolte a Fiat da parte del governo e del sindacato circa quattro anni fa per affidare agevolmente lo stabilimento di Flumeri e le aree adiacenti a Del Rosso, “avevano come unico e nobile presupposto il rilancio produttivo del sito ed il mantenimento dei livelli occupazionali. Per queste ragioni la posizione espressa da Del Rosso di produrre gli autobus dove vuole, senza dar conto a nessuno, e di fittare o vendere parti dello stabilimento, appare in evidente contrasto con i propositi da tutte le parti condivisi presso la sede del Ministero dello sviluppo economico”.

Il sindacato precisa che “Del Rosso può fittare e vendere pezzi della sua proprietà di Flumeri a condizione che non metta in discussione il progetto industriale per cui gli è stato affidato lo stabilimento. Purtroppo dopo tre anni e mezzo, e dopo aver sostenuto in ogni sede Industria Italiana Autobus sia nei confronti di Invitalia per l’affidamento del finanziamento di oltre 20 milioni di euro, sia per l’aggiudicazione delle gare, ci ritroviamo ampiamente lontani dai propositi auspicati e dagli impegni assunti nelle sedi preposte”.

Il progetto paga anche i ritardi dell’affidamento del fondo PMI, “ma considerato lo stato di avanzamento del progetto industriale dello stabilimento di Flumeri, registriamo palesi ritardi nelle attività produttive programmate indipendentemente dall’erogazione del fondo anche da parte di Del Rosso”.

“Pensiamo che il tempo degli alibi per giustificare i propri ritardi sia finito per tutti e chiediamo di fare chiarezza sullo stato della vertenza. Avvertiamo la necessità di avere quanto prima un incontro ministeriale per comprendere e chiarire le difficoltà e le responsabilità della frenata che ha avuto il processo di industrializzazione del sito di Flumeri”.

E’ questo l’obiettivo del confronto in programma venerdi 15 giugno alle 18 presso il castello D’Aquino a Grottaminarda. Le organizzazioni sindacali intendono avere un confronto con i lavoratori, i sindaci della Valle dell’Ufita, i deputati regionali e i deputati nazionali irpini “per approfondire e definire una linea comune che abbia un unico obiettivo: ridare una prospettiva alla fabbrica di Flumeri ed ai suoi 300 dipendenti”.

