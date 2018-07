Politica Ex Irisbus, Pallini: “Garanzie dal Mise anche su ammortizzatori sociali” 6 luglio 2018

“Sul nodo dello sblocco dei finanziamenti da parte di Invitalia il nostro ministro Luigi Di Maio ha dato ampie rassicurazioni. I fondi verranno fatti partire per garantire l’attività produttiva dell’azienda di Flumeri nella quale si prevede anche l’ingresso di un altro soggetto privato che dovrebbe affiancare l’attuale proprietà”.

La deputata avellinese Maria Pallini, capogruppo per il Movimento 5 Stelle in Commissione XI Lavoro pubblico e privato alla Camera, presente al vertice al Mise non nasconde la sua soddisfazione per l’esito dell’incontro. “Con grande senso di responsabilità, inoltre, il Mise si farà carico di cercare soluzioni per prorogare gli ammortizzatori sociali in scadenza a dicembre a tutela dei lavoratori”.

“Un altro importante passaggio è stato fatto sulla necessità che la IIA produca in loco, quando andrà a pieno regime, Questo nel rispetto dei contenuti del recente Decreto Dignità che scoraggia le delocalizzazioni al fine di rilanciare l’occupazione e lo sviluppo in Italia. Da irpina non posso che essere soddisfatta perché l’incontro di oggi ha dimostrato ancora una volta la vicinanza di questo Governo al mondo della produzione e del lavoro in Italia e, in questo caso, in Campania”.