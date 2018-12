Ex Irisbus, la Regione al fianco dei lavoratori: nuovo appello al Mise

Ex Irisbus, la Regione al fianco dei lavoratori. Da Palazzo Santa Lucia è arrivato l’ennesimo appello al Mise a convocare un incontro in tempi rapidi sul futuro di Industria Italiana Autobus.

E’ questa la novità emersa dal confronto convocato dal governatore De Luca e gli assessori Palmeri e Marchiello, al quale ha preso parte anche il presidente della Commissione Trasporti Cascone. Presente anche il sindacato irpino. Assenti Invitalia e Leonardo, i due partner pubblici che hanno già dfeliberato il loro impegno nel nuovo capitale di IIA.

L’obiettivo, rimarcato più volte nel corso del vertice in Regione. è ottenere la convocazione prima del prossimo 11 dicembre, quando i soci di IIA torneranno in assemblea. Il timore di un possibile fallimento non è ancora completamente scongiurato, anche se la strada dovrebbe essere ormai tracciata e punta dritto alla gestione pubblica.

Alla finestra il sindacato che domani, mercoledì 5 dicembre, sarà in assemblea dalle 9.30 alle 10.30 per fare il punto della situazione della vertenza anche in vista della scadenza di fine anno degli ammortizzatori sociali. Non si esclude la possibilità di mettere in campo nuove iniziative di protesta e mobilitazione.