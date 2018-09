Ex Irisbus, Gubitosa: “Da Di Maio grandi notizie per i lavoratori. M5S unico cambiamento”

On. Gubitosa, stamane il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha annunciato la manifestazione di interesse di Ferrovie dello Stato ad entrare nella compagine societaria di Industria Italiana Autobus…

E’ una grande notizia per i lavoratori ex Irisbus. Le parole del Ministro Di Maio, che ringrazio, sono la conferma che la nostra battaglia per la difesa dei lavoratori irpini vessati dalle politiche scellerate dei precedenti Governi a guida Pd sta ottenendo i primi importantissimi frutti. Negli scorsi anni abbiamo visto da lontano le passerelle di Renzi e degli ex parlamentari dem che andavano a Flumeri a raccontare frottole ai lavoratori e a fare promesse. Poi scomparivano nel nulla. Ci siamo insediati da soli tre mesi e stiamo mantenendo quanto promesso in campagna elettorale. Finalmente una forza di Governo lavora per risolvere i problemi dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle è l’unico vero cambiamento.

Quali saranno i prossimi passi?

Proseguiamo gradualmente. Ci abbiamo messo la faccia e non ci tireremo indietro su ogni singola questione e su ogni singola vertenza. Non abbiamo la bacchetta magica, occorre del tempo. Chiedo, in particolare ai lavoratori ex Irisbus, di tenere duro e di starci vicini. Presto, in provincia di Avellino, i danni fatti dal Partito Democratico e dalla vecchia politica saranno solo un ricordo.

Nella prossima manovra ci sarà il reddito di cittadinanza?

Luigi Di Maio ha assicurato che il reddito di cittadinanza ci sarà. Il M5S mantiene le promesse.