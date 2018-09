Lavoro & Sindacato Ex Irisbus, Altieri (Uilm): “Giusta la strada intrapresa ma ancora lontani dal traguardo” 13 settembre 2018

In merito alla vertenza ex Isribus di Flumeri interviene Gaetano Altieri, segretario provinciale Uilm Irpinia-Sannio.

“Le notizie appena giunte da parte del Ministro Di Maio aprono uno scenario confortante per le sorti della Industria Italiana di Flumeri. Riconosciamo al nuovo governo la capacità di aver creato i presupposti per un soggetto societario forte e per questo manifestiamo il nostro apprezzamento per il lavoro fatto fino ad ora.

Bisogna però rimanere con i piedi per terra e non adagiarsi solo a questa manifestazione di interessi, ma dare concretezza al nuovo soggetto societario per condividerne il progetto industriale e avviare dopo quattro anni di soli annunci quella eccellenza industriale per la quale in tanti ci siamo spesi fino ad ora.

Da sette anni i lavoratori – scrive Altieri – sono in cassa integrazione e riteniamo legittimo conoscere i tempi, quelli veri, e non fittizi come accaduto fin ora, di un loro ritorno in fabbrica.

Il rilancio della fabbrica di autobus di Flumeri rappresenta per il territorio una grande speranza, magari segnando quel cambio di tendenza rispetto alle tante crisi industriali che fra ansia e rassegnazione affliggono e preoccupano la vita di tanti. Avanti con determinazione, dunque, perché la strada intrapresa è quella giusta, ma manca ancora un bel pezzo”.