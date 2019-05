Attualità Eventi e sicurezza, seminario dell’associazione 4S 10 maggio 2019

Arriva anche nel capoluogo irpino, dopo il positivo riscontro ottenuto al Comune di Salerno lo scorso marzo, l’importante appuntamento “Progettazione e Gestione della Safety & Security degli eventi. Oltre le circolari Gabrielli e Piantedosi. Analisi, Procedure e Case Study”, organizzato dall’Associazione 4S.

L’evento è previsto presso la Sala Grasso della Provincia di Avellino giovedì 16 maggio a partire dalle 9.30, ed è patrocinato dallo stesso ente provinciale, dall’Ordine degli Architetti di Avellino e dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati.

Lo scopo è quello di formare ed informare sulla messa in pratica delle due circolari sopracitate in merito a tutto ciò che concerne le manifestazioni organizzate in luoghi pubblici. I destinatari di tale seminario sono non soltanto i tecnici e gli addetti ai lavori, ma anche – anzi, soprattutto – coloro i quali svolgono un ruolo di coordinamento, progettazione e gestione di eventi e manifestazioni all’interno di amministrazioni, associazioni, o qualsivoglia gruppo organizzativo.

I saluti sono affidati al presidente della Provincia, Domenico Biancardi, al vicequestore aggiunto della Questura di Avellino e dirigente Digos, Francesco Cutolo, e al presidente dell’Ordine degli Architetti di Avellino, Erminio Petecca.

Come da tradizione nei convegni firmati dall’Associazione 4S, non mancherà un tavolo composto da relatori di spicco, i quali apporteranno importanti contributi, sia tecnici che legislativi, su specifiche tematiche: Luigi Iglio, sostituto procuratore Tribunale di Avellino, interverrà su “Il panorama normativo nella gestione degli eventi pubblici”; Diego Cerrone, ingegnere e funzionario dei Vigili del Fuoco di Avellino, relazionerà su “Azioni e reazioni di fronte agli eventi critici. L’esodo di massa, le persone dentro la folla”; Ermanno di Nuzzo, avvocato e Magistrato Onorario del Tribunale di Nocera Inferiore, affronterà il tema “Indagini e analisi degli scenari dopo i disastri”; Raffaele Tecce, avvocato, si occuperà di “Profili di responsabilità nel panorama normativo”; a Marialuisa Saviano, professoressa di Economia & Management presso l’Università degli Studi di Salerno, toccherà “La progettazione degli eventi in un’ottica di valorizzazione sostenibile del territorio”; Gerardo Rizzo, ingegnere e direttore tecnico della Omnia Service srl (responsabile Safety e Security, tra le altre, della manifestazione Luci D’Artista), si occuperà di “Un protocollo unico per Progettare e Gestire l’evento – L’uso dei Simulatori di folle”; Michele Arvonio, Comandante della Polizia Municipale di Avellino, concluderà con “Importanza del Piano del Traffico nella gestione degli eventi”.

“Lo scopo di eventi come questo è quello di contribuire attivamente alla costruzione di quello che ci auguriamo diventerà presto un “sistema” della sicurezza”, commenta Alessia Rizzo, presidentessa dell’associazione 4S, giornalista e moderatrice dell’incontro. “Una manifestazione è il risultato di settori che devono necessariamente coordinarsi tra loro: dall’ideazione alla progettazione, dalla gestione alla comunicazione. Non solo perché ce lo impone il legislatore, ma perché la sicurezza è un’esigenza che riguarda tutti e di cui, purtroppo, ci si ricorda spesso troppo tardi. Progettare e gestire bene con spirito di collaborazione significa farsi trovare preparati e lavorare con lucidità e immediatezza”.

Il seminario è accreditato presso l’Associazione Italiana Giovani Avvocati per il valore di 4 crediti e presso l’Ordine degli Architetti di Avellino per il valore di 3 crediti (Per info e accreditamenti: info@quattroesse.eu)