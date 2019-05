Cronaca Primo Piano Evadono dal carcere di Carinola: è caccia in tutto il casertano 26 maggio 2019

Corsa contro il tempo per trovare i due detenuti evasi dal carcere di Carinola nella notte scorsa, tra il 25 e il 26 maggio.

Si tratta di due albanesi, E. M. di 26 anni e A. G. di 28, scappati dalla struttura di reclusione in provincia di Caserta tra l’1 e le 2.45. Quando i sorveglianti del carcere si sono accorti della loro assenza sono state diramate le note di ricerca alle forze dell’ordine.

Le ricerche sono state avviate sia nella zona del casertano sia nelle immediate vicinanze; i due si sono allontanati a piedi ma non si esclude che, essendo entrambi residenti non troppo distante, potessero contare sull’appoggio di qualcuno o che si siano rifugiati da conoscenti.

Sotto controllo anche le stazioni ferroviarie e quelle dei mezzi pubblici in genere, per l’ipotesi che possano cercare di allontanarsi in treno o in autobus. Nella notte sono stati predisposti pattugliamenti e posti di controllo a Carinola e lungo le principali strade dei dintorni.