Europee, i risultati in Irpinia: M5s primo partito, boom Lega

Movimento 5 Stelle perde colpi rispetto alle politiche di un anno fa, ma resta avanti in tutta la Circoscrizione Meridionale e quindi anche in Campania e in Irpinia. A seguire la Lega, che si conferma sorpresa di questa tornata elettorale europea anche al Sud. Il partito del Carroccio è nettamente sopra Forza Italia anche nel Mezzogiorno. In recupero il Partito Democratico. Sotto il 4%, almeno in Irpinia, Fratelli d’Italia, Più Europa-Italia in Comune e Europa Verde.

I DATI DEFINITIVI IN IRPINIA:

MOVIMENTO 5 STELLE 29.95%

LEGA 22.07%

PARTITO DEMOCRATICO 20.42%

FORZA ITALIA 12.69%

FRATELLI D’ITALIA 5.29%

PIÙ EUROPA-ITALIA IN COMUNE 2.41%

LA SINISTRA 2,32%

EUROPA VERDE 1,37%

I DATI DEFINITIVI AD AVELLINO CITTA’:

MOVIMENTO 5 STELLE 26.7%

PARTITO DEMOCRATICO 25,20%

LEGA 20,43%

FORZA ITALIA 10.79%

FRATELLI D’ITALIA 4,49%

PIÙ EUROPA-ITALIA IN COMUNE 3,69%

LA SINISTRA 3,48%

EUROPA VERDE 2,05%