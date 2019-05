Europee, l’affluenza in Italia: aumenta al Nord, Sud in calo

Decisa partecipazione al Nord con una netta flessione nel Sud, in particolare in Sicilia e in Sardegna. E’ quanto emerge dalla mappa delle differenze sull’affluenza alle Europee (sulla base delle indicazioni definitive alle ore 12 arrivate dal Viminale) pubblicata da YouTrend rispetto al voto del 2014, ma anche rispetto alle Politiche del 2018.

Deciso il calo della partecipazione in Sicilia e Sardegna rispetto al 2018, dovuto soprattutto al fatto che nelle due isole principali il voto non e’ trascinato dalle Amministrative, gia’ tenutesi il 28 aprile e il 12 maggio in Sicilia mentre in Sardegna si terranno il 16 e il 30 giugno.

Rispetto alle Europee del 2014 il calo piu’ significativo si e’ registrato in Abruzzo (-2,49%), Campania, -1,49%, Sicilia (-0,71%), Marche (-0,33%). Mentre l’affluenza e’ aumentata soprattutto il Trentino Alto Adige (+2,74%), Valle d’Aosta (+1,45%)Lazio (+1,83%), Veneto (+0,55%), Toscana(+0,43%).