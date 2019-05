Provincia Europee, successo per Forza Italia a Pratola Serra 28 maggio 2019

Il gruppo Terra Nuova esprime piena soddisfazione per il risultato ottenuto alle Europee dal partito di Forza Italia, che a Pratola Serra è risultato il più votato con 599 voti. Tra questi, ben 496 sono state le preferenze attribuite all’eurodeputato Fulvio Martusciello, vicino al gruppo amministrativo di maggioranza da diversi anni. In termine percentuali, il risultato di Pratola Serra per Forza Italia è il più alto dell’intera Provincia di Avellino con il 33,56%, e tra i più alti anche in Regione Campania. Un esito importante, frutto del meticoloso lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale, considerata punto di riferimento anche politico dell’intera provincia pur non avendo candidature dirette.

“Siamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto che va a rafforzare il consenso popolare per l’attività svolta in questi anni dall’amministrazione comunale”, commenta il Presidente del Consiglio Comunale, Tonino Aufiero. “Pratola Serra è stato uno dei pochi paesi ad aver incrementato il consenso di Forza Italia. Questo apre ora nuovi scenari, che ci vedranno sicuramente protagonisti nelle ormai prossime elezioni regionali. Congratulazioni all’On. Martusciello per l’importante risultato ottenuto, certi che saprà, come sempre, rappresentare al meglio le istanze del nostro territorio”.