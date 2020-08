Provincia EstateLive, Rai Radio 2 farà tappa a Mercogliano 10 Agosto 2020

EstateLive, Rai Radio 2 farà tappa a Mercogliano, proprio nel week-end di ferragosto. Si tratta di un evento itinerante on the road realizzato dal Gruppo Eventi in collaborazione con Rai Radio 2 e Rai Pubblicità e con il sostegno della Regione Campania e Unioncamere Camere in qualità di partner istituzionali.

“Nel pieno rispetto delle misure anticontagio e con un nuovo format di intrattenimento in piazza, Mercogliano sarà protagonista del ferragosto irpino! – commenta il Sindaco Vittorio D’Alessio – Questa è un’estate particolare, non è stato possibile realizzare molte delle attività che avevamo in programma, ma abbiamo scelto di offrire un ferragosto di intrattenimento e svago, proponendo un evento innovativo che mescola interviste, musica live e comicità”.

“EstateLive ha fatto tappa nelle più belle città campane e siamo onorati di ospitare il tour a Mercogliano, alle porte del Partenio. Mi auguro che sia un’occasione per i mercoglianesi per vivere a pieno la loro città ed apprezzarla ancora di più e che possa rappresentare un’opportunità di rilancio turistico, un invito a scoprire i nostri luoghi di interesse, i nostri alberghi, i nostri ristoranti e le risorse che rendono unico il nostro territorio”.